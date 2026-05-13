Fenerbahçe’nin harcama limitini aşması nedeniyle UEFA’dan ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldığı öne sürüldü. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertli kulübe yaklaşık 10 milyon euro para cezası gelecek.
İddiaya göre Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho’nun alacakları ve Kerem Aktürkoğlu’nun UEFA ile yapılan görüşmeler sonrası bütçeye dahil edilen maaşı nedeniyle harcama limitini aştı. Bu gelişmenin ardından UEFA’nın sarı-lacivertli kulüp hakkında kararını verdiği belirtildi.
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre UEFA’nın Fenerbahçe’ye vereceği yaklaşık 10 milyon euroluk para cezası kesinleşti. Resmi sürecin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.
Haberde özellikle Jose Mourinho’nun mali yükümlülükleri ile Kerem Aktürkoğlu’nun maaş planlamasının UEFA incelemesinde etkili olduğu aktarıldı. Fenerbahçe cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Sarı-lacivertli camiada şimdi gözler UEFA’dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Kararın ardından kulübün nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
