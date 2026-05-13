Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu

13.05.2026 10:35
Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün'ün yargılandığı "casusluk" davasında mütalaa açıklandı. Savcı, sanıkların 15'şer yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezalarını ve tutukluk hallerinin devamını talep etti.

Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün ve gazeteci Merdan Yanardağ’ın yargılandığı, haklarında "siyasal casusluk" suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezaları istenen davada 3'üncü duruşma İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda yapılıyor.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Savcılık ara mütalaasında; iddianamede ve sanıkların dijital inceleme raporlarında yer alan bilgi ve belgelerin devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgiler olup olmadığı yönünde görüş bildirilmesinin istenmesi, sanıkların üzerine atılı suç bakımından kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, atılı suçun vasfı, kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırları, tutuklu kalınan süreyle atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarına göre tutukluluk süresinin ölçülü olduğu, delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmamış olması ve adli kontrollerin bu aşamada yeterli olmayacağının değerlendirilmesi nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

    Yorumlar (2)

  • Yunus Durak Yunus Durak:
    2016 yılında mernis sızıntısı, internet ortamında, 49 milyonu vatandaşın kimlik bilgileri bir açıklandı, Haziran 2023 yılında, bazı yasa dışı platformlarda milyonlarca kişinin güncel verilerinin paylaşıldığına dair raporlar yayınlanmıştı, neden sorumlular hesap vermedi. 4 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Merdan Yanardag durust kalemdir 0 0 Yanıtla
