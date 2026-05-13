Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı
Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı

Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı
13.05.2026 11:49
13.05.2026 11:49
Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı
Şırnak'ta bazı aşiretler tarafından "halay başında kadınlar oynamayacak" maddesinin yer aldığı karar imzalandı. Kararı imzalamayan Goyan aşiretinin ileri gelenlerinden Tahya Encu'nun oğlunun düğününde, bazı kadınlara özel davetiye gönderilerek halay başına geçmeleri istendi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı düğünde halay başını kadınlar çekerken Encu, "Kadınlar bizim başımızın tacıdır. Onlar her zaman öndedir" dedi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bazı aşiretler tarafından imzalanan kararda, düğünlerde masrafların azaltılması ve gençlerin evlenmesinin kolaylaştırılması amacıyla bir dizi kural belirlendi. İmza altına alınan metinde; saz ekibine 60 bin TL'den, kameraman ekibine 30 bin TL'den fazla ücret verilmeyeceği, düğünde geline gelinlik giydirilmeyeceği, gelin ile damadın arkasında platform kurulmayacağı belirtildi. Gelinle birlikte kuaföre 3 kişiden fazla gidilmeyeceği, çekimlere 3 kişiden fazla gidilmeyeceği, düğün ortasında gelin ile damadın önünde kimsenin oynamayacağı kaydedildi. 

Kararda ayrıca, kız istemede gelinin evine tatlı ve saz ekibi götürülmeyeceği, dışarıdan gelenlerin köyde sazlı kına yapmayacağı, köylerde damat başına zarf verileceği, düğün için sadece 100 gram altın alınacağı, düğünden önce 'nişan' adı altında bavul-valiz alışverişi yapılmayacağı yer aldı. Kararda ayrıca, 'Halayın başında kadınlar oynamayacaktır' maddesi de yer aldı.

YASAĞA RAĞMEN KADINLAR HALAY BAŞINA GEÇTİ

Gülyazı köyünde, alınan kararı imzalamayan Goyan aşiretinin ileri gelenlerinden Yahya Encu'nun oğlu Şahin Encu ile Merişan Aşan için düğün yapıldı. Yaklaşık 10 dönümlük alanda yapılan düğüne, Vali Yardımcısı Murat Çiçek, iş insanı Osman Baylaz, Jirki Aşireti liderleri Tahir Adıyaman ile Cemil Öter, eski milletvekili Rizgin Birlik, Uludere İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Biçici, Babat Aşiret Reisi Şehmus Babat, Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, Uzungeçit Belediye Başkanı Sadık Yıldırım, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. 

Gece geç saatlere kadar süren ve yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı düğün, dronla görüntülendi. Karara rağmen düğünde bazı kadınlara özel davetiye gönderilerek, halay başına geçmeleri istendi. Çok sayıda kadın, halayın en önünde yer aldı.

"KADINLAR BAŞ TACIMIZDIR"

Damadın babası Yahya Encu, düğünde yaptığı konuşmada, "Allah herkesten razı olsun. Biz bu insanların sevgisine layık olmaya çalışıyoruz. Çok gururluyum, çok mutluyum. Kadınlar bizim başımızın tacıdır. Kadınlar olmazsa biz de olmayız. Kadınlar her yerde yer alır, her zaman öndedir" dedi.

"BENCE YASAKLAR OLMAMALI"

Halay başını çeken Hamiyet Ağma Çetin ise "Yahya Encu ağabeyimiz, kadınlara değer veren bir ağabeyimizdir. Kadınların halay başında olmasını çok anlamlı buluyorum. Düğünler, kültürümüzün en güzel parçalarından biridir. Kadınlar da buna çok güzel renk veriyor. Bence yasaklar olmamalı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ortadogunun en øzgur kadinlari Kurd kadinlaridir 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
