Galatasaray\'ın teklifi ortaya çıktı! Icardi\'nin takımda kalmak için tek bir şartı var

12.05.2026 16:22
Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'ye yapılacak teklifin ayrıntıları ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuya 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeyi planlarken, Icardi'nin de takımda kalmak için sunduğu şart belli oldu.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yönetim, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yeni bir kontrat için hazırlıklara başladı. 

GALATASARAY'IN ICARDI'YE TEKLİFİ

Sarı-kırmızılı kulüp, İstanbul'daki 4 sezonunda 4 şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki tecrübeli forvete 1+1 yıllık yeni bir sözleşme sunmayı planlıyor. Mevcut durumda 6 milyon euro net maaş ve 4 milyon euro imaj hakkı kazanan Icardi'ye, yeni kontrat kapsamında yıllık 5 milyon euro garanti ücret teklif edileceği belirtildi. 

ICARDI'NİN ŞARTI

Arjantinli golcü Icardi için ise maddi şartlar ikinci planda kalıyor. Deneyimli oyuncunun, yönetimle masaya oturduğunda 1+1 yıllık teklif yerine doğrudan 2 yıllık garanti sözleşme istediği ayrıca Victor Osimhen ile birlikte oynayabileceği çift forvetli bir sistemde yer almayı ve ilk 11 garantisini beklediği aktarıldı. 

SON KARAR OKAN BURUK'UN 

Başkan Dursun Özbek, Icardi'nin kulübe verdiği hizmetlerden oldukça memnun olsa da yeni sezondaki oyun planı ve kadro yapılanması konusunda son sözü teknik direktör Okan Buruk söyleyecek. Eğer Buruk, Icardi'nin taleplerine onay verir ve taraflar orta noktada buluşursa, Arjantinli golcünün kariyerine Galatasaray'da devam etmesi bekleniyor.

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Oldu gözlerim doldu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
