Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...

13.05.2026 11:31
Kürt sorununun çözümüne yönelik süreçle ilgili yasal düzenleme beklentileri sürerken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a statü verilmesi ile ilgili ikinci kez yaptığı çağrıya ilişkin AK Partili yetkililer, “Ona özel bir statü verebilmek için öncelikle o mahkumiyet halinin af ile vesaire bitmesi lazım. Ama şöyle olabilir, statü değil ama etkinliğini artırma noktasında, diyalog ve görüşlerini paylaşma konusunda ortam sağlanabilir” mesajını verdi.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal düzenlemelere ne zaman başlanacağı konusunda tartışmalar sürüyor. 

AK Partili yetkililer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen hafta grup toplantısında ikinci kez Abdullah Öcalan’a "statü" çağrısında bulunarak, "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" kurulması önerisi, dün DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğullarının “süreci ilerletecek mekanizma oluşturulması” çağrısı ve DEM Partililerin “Silah bırakma ile yasal düzenlemeler eş zamanlı olsun” açıklamalarını değerlendirdi.

"SADECE İMRALI HEYETİ DEĞİL, AKADEMİSYENLER, DERNEK BAŞKANLARI, FARKLI KESİMER ZİYARET EDEBİLİR"

Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan'a statü önerisi ve DEM Partililerin Öcalan için “başmüzakereci” tanımlamasına ilişkin, AK Partili yetkililer bir "statü" tanımlamasının söz konusu olamayacağını belirtti. Yetkililer, “Şu anda nihayetinde cezası infaz edilen bir mahkum. Ona özel bir statü verebilmek için öncelikle o mahkumiyet halinin af ile vesaire bitmesi lazım. Ama şöyle olabilir; statü değil de etkinliğini artırma noktasında diyalog, görüşme, farklı toplum kesimleriyle düşüncelerini paylaşma durumu daha çok karşılık bulur. Gazeteciler gitsin röportaj yapsın, doğrudan sorsun o da cevaplarını versin. Doğrudan sadece İmralı Heyeti'ne değil farklı akademisyenlere, topluma fayda sağlayacak kişilere, varsa bu konularda çalışma yapan dernek başkanlarına, toplumda bu manada sürece katkı sağlayacak her kesimle daha yakın görüşebilme, fikirlerini paylaşma gibi imkanları olabilir" mesajını verdi.

AK Partili yetkililer, bu görüşmelerin hangi sıfatla yapılacağının önemli olmadığını belirterek, Adalet Bakanlığı'nın izniyle bu görüşmelerin yapılabileceğini söyledi. Yetkililer, "Bunu hangi sıfatla yapacağı farketmez. Ceza infaz koşulları içinde bunu sağlarsınız çünkü Adalet Bakanlığı'nın bu konularda izniyle bunlar yapılabilir. Fikirlerini bütün toplum kesimlerine rahatlıkla ulaştıracağı, beklentisini söyleyeceği ortam olabilir. Çünkü mevcut durumda sadece İmralı Heyeti bunları ulaştırıyor ve bazı kopukluklar olabiliyor. Daha net, daha rahat bir ortam sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

"SİLAH BIRAKMA HENÜZ İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL, GECİKMELER ÖCALAN'IN ETKİNLİĞİNİ AZALTIYOR"

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporunda silah bırakmanın "kritik eşik" olarak vurgulandığına işaret eden AK Partili yetkililer, “silah bırakmanın henüz istenilen düzeyde olmadığını” ifade etti. Yetkililer, "Öcalan’ın 27 Şubat’tan itibaren gerek DEM'e gerek PKK'ya silah bırakma noktasında çok iddialı sözleri var. 'Zihinlerinizde de bırakın' diyor. Öcalan'ın talimatlarına rağmen maalesef oradaki gecikmeler Öcalan’ın da etkinliğini azaltıyor. Nihayetinde PKK’yı oluşturmuş, yönetmiş birisi. Bunun tasfiye edilmesi, silahların bırakılması noktasında daha etkin olabilir ama bunu zayıflatıyorlar hem Kandil direniyor hem DEM gereğini yapmıyor" şeklinde konuştu.

AK Partili yetkililer, hem kendi raporlarında hem ortak raporda müstakil geçici bir kanun hazırlanacağı önerisinin yer aldığını anımsatarak, bunun için silah bırakmanın beklendiğini yineledi. DEM Partililerin "silah bırakmanın ve yasal düzenlemelerin eş zamanlı yapılabileceği" çağrısına karşılık AK Partililer, şu ana kadar yapılan çalışmaları hatırlattı. Komisyon kurulduğunu, komisyonun çok sayıda kurum ve kişiyi dinlediğini, komisyon heyetinin İmralı'yı ziyaret ettiğini ve komisyondaki bütün partilerin uzlaşısıyla ortak rapor hazırlandığını anlatan yetkililer, "Silah bırakmanın tatmin edici düzeyde olması gerekir. Silahın varlığı devam ettiği müddetçe de eğer örgüt üyeleri gelmek istiyorlarsa zaten kanunlar var, etkin pişmanlık var, TCK 221/B. ‘Ben silahı reddediyorum, terör örgütünden ayrıldım pişmanım’ desin. Silahı bırakırsan, konuşalım" dedi.

HATİMOĞULLARI'NIN MEKANİZMA KURULMASI ÖNERİSİNE "ÖNCE MEVCUT MEKANİZMA TAMAMLANSIN" YANITI

AK Partili yetkililer, dün DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "süreci ilerletecek, taraflar arasında köprü olacak bir mekanizma kurulması" çağrısını da şöyle değerlendirdi:

"O mekanizma kuruldu zaten. PKK’nın kendini feshi ile beraber oluşturulan komisyonla o mekanizma Meclis’in merkezinde işlemeye başladı. Komisyon bir mekanizmaydı. Komisyon heyeti İmralı'yı ziyaret etti. İmralı’ya gidiş, partilerden rapor alma, ortaklaşa rapor bir mekanizmaydı. Komisyon çalıştı, ortaklaşa rapor çıkarıldı. Bütün bunlar mekanizma değil mi? Evet bu arada sembolik olarak silah bırakıldı, hiçbir şey olmadı denilemez. Silah yakıldı, devamında bazı mağaralar boşaltıldı ama tatmin edici düzeyde, bu mekanizmalara rağmen silah bırakmanın varlığı ortaya konamadı. Biz mekanizmayı Meclis'in merkezinde kurduk, İmralı ziyaret edildi, herkesin imzaladığı müstakil geçici bir kanundan bahsettik. Bunlar başlı başına mekanizma. Ama buna rağmen silah bırakılmamış. Bu mekanizmanın çalıştığı dönemde silah bırakma ne kadar ilerledi?

Yeni bir mekanizma mı kuralım diyorlar; mevcudu bir tamamla da sonra yeni mekanizmayı kurup kurmayacağımıza bakarız. Şu anda silah bırakmanın tatmin edici düzeyde olması gerekiyordu. Bir yıl oldu PKK kendini feshedeli ama olmadı. Hukuk belirsizlikler, tahmin, yorum üzerine bir metin inşa etmez. Hukuk, maddi gerçeklik üzerinedir. Silah bırakılmıştır, örgüt kendini feshetmiştir; hukuk bunu tarif eder. Silah duruyor, örgüt duruyor, eylemler yok. Bunu nasıl tarif edeceksiniz yasada? Silah bırakmanın varlığı bitmediği müddetçe maddi gerçeği nasıl tarif edeceğiz?”

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Taner Toraman Taner Toraman:
    İdam 3 1 Yanıtla
  • zeki zeki:
    her yere bu adamın resmini koyup haber yapıyorlar bizi bir şeylere alıştırmaya çalışıyorlar mı acaba 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
