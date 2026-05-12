Özkan Yalım 5 saat süren 'ek ifade' verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özkan Yalım 5 saat süren 'ek ifade' verdi

Özkan Yalım 5 saat süren \'ek ifade\' verdi
12.05.2026 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın yeni bir ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan adliyesine götürüldü. Yalım’ın tamamlanan savcılıktaki ifade işlemlerinin yaklaşık 5 saat sürdüğü öğrenildi. İşlemlerin ardından Yalım, yeniden cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet" ve" yolsuzluk" iddiaları üzerinde başlatılan soruşturma kapsamında 21 yaşındaki sevgilisiyle otel odasında yakalanan ve görevden uzaklaştırılan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

5 SAAT İFADE VERDİ

Etkin pişmanlıktan yararlanan Özkan Yalım, yeni bir ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Yalım’ın savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlandığı ve yaklaşık 5 saat sürdüğü öğrenildi. İşlemlerin ardından Yalım, yeniden cezaevine gönderildi.

YALIM'IN İSMİNİ VERDİĞİ DEMİRHAN GÖZAÇAN GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önceki dönem Manisa il yöneticilerinden Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yakın arkadaşı olan Gözaçan'ın evinde ve aracında arama yapıldığı öğrenildi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kamuoyuna yansıyan "1 milyon TL parayı Denizli'de, CHP il başkanlığı binası yakınında, Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirhan isimli şahsa, yine Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" iddialarının ardından Demirhan Gözaçan bu sabaha karşı Manisa'da gözaltına alındı. Gözaçan'ın evi ve arabasında arama yapıldığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Demirhan Gözaçan'a yönelik iftira ve karalama kampanyalarının yürütüldüğü öne sürülerek, gözaltı işleminin "yetkisiz" şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

ÖZKAN YALIM'IN İLK ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ

Özkan Yalım’ın “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ilk ifadede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay öncesinde toplam 1.2 milyon TL verdiğini ve belediye imkanlarıyla VIP araç tahsis edildiğini iddia etti.  CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise söz konusu iddiaları reddederek, araç ve aksesuar giderlerinin parti tarafından ödendiğini savundu.

"200 BİN TL'Yİ POŞET İÇİNDE BAHÇE DUVARINA BIRAKTIM"

Yalım ifadesinde, CHP Grup Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel’e para verdiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: “O zaman CHP grup başkanı olan Özgür Özel’e 200 bin TL ve 1 milyon TL nakit olacak şekilde para verdim. 200 bin TL'lik parayı Özgür Özel'in Manisa’da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi.

Ben de dediği şekilde 200 bin TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 milyon TL parayı Denizli ilinde CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özel’in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli şahsa Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim.”

"VIP ARAÇ DÖNÜŞÜMLERİ BELEDİYE ŞİRKETİ ÜZERİNDEN ÖDENDİ"

Özkan Yalım, ifadesinde Özgür Özel’in kullanımına tahsis edildiğini ileri sürdüğü Mercedes V300 marka araçla ilgili de ayrıntılı iddialarda bulundu. Yalım, hem belediye için alınan aracın hem de Özgür Özel’in kullandığını iddia ettiği aracın VIP dönüşüm işlemlerinin İstanbul’daki aynı firmada yapıldığını söyledi.

Yalım, ifadesinde şu sözlere yer verdi: “Uşak Belediyesi bünyesinde şahsım adına kullanılmak üzere Ankara'dan satın alınan V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemleri, İstanbul’da bulunan Dizayn Oto tarafından yapılmıştır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300 marka makam aracının VIP dönüşüm işlemleri de yine aynı firma tarafından gerçekleştirilmiş; her iki aracın dönüşüm bedelleri Uşak Belediyesi tarafından ödenmiştir.”

Yalım, belediye şoförü ile Özel’in şoförünün İstanbul’daki firmada karşılaştığını, ardından kendisine “Genel Başkan’ın talimatı” ile dönüşüm masraflarının belediye tarafından karşılanmasının istendiğinin iletildiğini öne sürdü.

"170 BİN EURO VE KDV ÖDEME YAPILDIĞINI HATIRLIYORUM"

İfadesinde ödeme kalemlerine ilişkin de bilgi veren Yalım, şunları söyledi: “Her iki aracın da VIP dönüşüm faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendi. Uşak Belediyesine ait aracın dönüşüm işlemi için 25 bin euro ve KDV, Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın dönüşüm işlemleri için ise 170 bin euro ve KDV ödeme yapıldığını hatırlıyorum.”

Yalım ayrıca, belediyeye ait araçta ara bölme, televizyon, uydu sistemi, buzdolabı ve özel ışıklandırma gibi donanımlar bulunduğunu, Özgür Özel’in kullandığını öne sürdüğü araçtaki dönüşüm detaylarını ise bilmediğini söyledi. İfadesinin sonunda ise “Yapılan bu işlemden dolayı pişmanım; oluşan kamu zararını gidermek istiyorum” dedi.

Özkan Yalım, Gündem, Güncel, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Özkan Yalım Özkan Yalım 5 saat süren 'ek ifade' verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • As81855655 As81855655:
    bunları görmeyen bakan körler var.yinede tapiyorlar.bu nasılda çok güçlü bir tapınak. 2 0 Yanıtla
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Eyvah mezarcı uyuyamaz şimdi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu
Bunlar nasıl çocuk Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler Bunlar nasıl çocuk! Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler
Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu
Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu
Fenerbahçe Fransa Ligue 1’e damgasını vuran stoperin peşinde Fenerbahçe Fransa Ligue 1'e damgasını vuran stoperin peşinde
Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında

11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:48:17. #7.12#
SON DAKİKA: Özkan Yalım 5 saat süren 'ek ifade' verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.