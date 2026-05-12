Çiftçiler Günü’nde renkli buluşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın üreticilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle düzenlenen özel programda kadın çiftçilerle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde geçen buluşmaya, yöresel kıyafetleriyle katılan kadın üreticiler damga vurdu.
Programın ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte kadın üreticileri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla tek tek sohbet etti. Kadın çiftçilerin tarımsal üretimdeki kritik rolüne vurgu yapılan görüşmede, sahadaki sorunlar ve çözüm önerileri birinci ağızdan dinlendi.
Görüşmede, kırsal kalkınmanın anahtarının kadın emeği olduğu mesajı verildi. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için kadın çiftçilerin desteklenmeye devam edileceği belirtilirken, katılımcılar da taleplerini doğrudan Cumhurbaşkanı’na iletme fırsatı buldu.
Beyaz başörtüleri ve şalvarlarıyla programa renk katan kadın çiftçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile keyifli anlar yaşadı. Buluşma, günün anısına çektirilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
