Bayrampaşa Hali karıştı! 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltında

13.05.2026 13:31
İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdirildi. Olayda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 polis memurunun hafif yaralandığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde iki grup arasında kavga çıktı. 

KAVGADA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Olay, gece saatlerinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halde bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerine zorluk çıkaran gruba biber gazıyla müdahale edilirken arbede sırasında 12 polis memurunun hafif yaralandığı öğrenildi. Kavgaya karışan 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 1'i hakkında bıçaklama yaralama, 6'sı hakkında ise polise mukavemet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kavga anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. 

Kaynak: DHA

Bayrampaşa, 3. Sayfa, Gündem, Kavga, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Faruk AK Faruk AK:
    Devlet tüm illerde bulunan sebze hallerine Kayyum atasın pahalılık önüne böylece geçilir 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 14:40:23. #7.12#
