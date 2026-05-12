Sivas’ta sıra dışı ameliyat: Hastanın vücudundan 7.5 kiloluk kitle çıkarıldı

12.05.2026 17:48  Güncelleme: 17:49
Sivas’ta 77 yaşındaki Saniye Elmalı, tam 7 kilo 750 gram ağırlığındaki dev bir kitleyle sürdürdüğü yaşam mücadelesini, üniversite hastanesinde gerçekleştirilen mucizevi bir operasyonla kazandı. Üç farklı cerrahi branşın "cerrahi seferberlik" ilan ederek katıldığı multidisipliner ameliyat, hem kitlenin büyüklüğü hem de başarılı operasyon süreciyle tıp literatürüne girmeye aday. Yıllardır göğüs duvarında bir yük gibi taşıdığı kitleden kurtulan Elmalı, operasyon sonrası derin bir nefes aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde tıp literatürüne girecek nitelikte bir operasyon gerçekleştirildi. 77 yaşındaki bir hastanın göğüs duvarından çıkarılan dev kitle, hem ağırlığıyla hem de operasyonun karmaşıklığıyla dikkat çekiyor.

TIP DÜNYASINI ŞAŞIRTAN AMELİYAT 

Sivas’ta yaşayan 77 yaşındaki Saniye Elmalı, yıllardır hayatını kabusa çeviren ve yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren göğüs kitlesinden kurtulmak için SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından Elmalı'nın göğsünden tam 7 kilo 750 gram ağırlığında bir kitle, başarılı bir operasyonla alındı.

ÜÇ AYRI UZMANLIK DALI 

Bu denli büyük ve kompleks bir kitlenin çıkarılması için hastanede adeta bir "cerrahi seferberlik" ilan edildi. Operasyon, multidisipliner bir yaklaşımla şu ekipler tarafından gerçekleştirildi. Göğüs cerrahisi, genel cerrahi ve plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları bu ameliyat için bir araya geldi. 

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey, bu tür göğüs duvarı tümörlerinin çok nadir görüldüğünü ve bu vakanın ekip çalışması sayesinde başarıyla sonuçlandığını vurguladı.

TRAVMA SONRASI GELİŞEN DEV KİTLE

Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Sinan Soylu, kitlenin oluşum nedenine dair önemli bir detayı paylaştı. Kitlenin, hastanın geçmişte yaşadığı bir kaburga travmasına bağlı olarak geliştiği düşünülüyor. Yıllar içinde büyüyerek 8 kiloya yaklaşan kitle, göğüs duvarını tamamen kaplamış durumdaydı.

"ARTIK DAYANACAK GÜCÜM KALMAMIŞTI" 

Sağlığına kavuşan Saniye Elmalı, ameliyat sonrası büyük bir rahatlama yaşadı. Uzun yıllar bu yükle yaşamak zorunda kaldığını belirten Elmalı, "Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Hocalarım beni bu dertten kurtardı, hepsine minnettarım" diyerek duygularını dile getirdi.

Kaynak: DHA

