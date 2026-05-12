Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı

Haberin Videosunu İzleyin
Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı
12.05.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı
Haber Videosu

Ara transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılı takımda kalmak istiyor. Noa Lang, Galatasaray'da kalabilmek için kulübü Napoli'yi bonservisini düşürmeleri için ikna etmeye zorlayacak.

Ara transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang, kariyerine sarı-kırmızılı formayla devam etmek için harekete geçti. 

NOA LANG HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 30 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonunu çok yüksek bularak devreye sokma kararına soğuk bakınca, Noa Lang sarı-kırmızılı takımda kalmak için harekete geçti. 

Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı

BONSERVİSİNDE İNDİRİM İSTİYOR

Avrupa’nın pek çok kulübünün radarında olmasına rağmen İstanbul’da kalmak isteyen Hollandalı yıldızın, bonservisini elinde bulunduran Napoli yönetimiyle görüşerek rakamın makul seviyelere çekilmesi için baskı yapacağı öğrenildi.

Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı

SEZON KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan Noa Lang, 2 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı. Özellikle maçın sıkıştığı anlarda yarattığı skor katkısıyla dikkat çeken yıldız ismin geleceği merakla bekleniyor. 

Galatasaray, Napoli, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu
Bunlar nasıl çocuk Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler Bunlar nasıl çocuk! Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler
Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu

11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:21:17. #7.12#
SON DAKİKA: Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.