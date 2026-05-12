Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında 18 yıllık özlemi dindirmek istiyor - Son Dakika
12.05.2026 20:20
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 yıl sonra yükseldiği yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak. Kupayı 1986-87 ve 2000-01 sezonlarında müzesine götüren kırmızı-siyahlılar, organizasyonda en son 2008 yılında final oynadı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Natura Dünyası Gençlerbirliği, organizasyonda 18 yıllık final hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE GÖZLER TÜRKİYE KUPASI'NDA

Teknik direktör Metin Diyadin'in bu sezonki ikinci dönemine 3-2'lik Kasımpaşa galibiyeti ile başlayan ve Süper Lig'de kalma adına önemli bir adım atan Gençlerbirliği'nde gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupada 15 yıl sonra yarı finale yükselen başkent ekibi, yarın saat 20.30'da Eryaman Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlayacak.

Bu sezon kupada mağlubiyet yaşamayan kırmızı-siyahlılar, yarı finale uzanan süreçte çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan başkent temsilcisi, Sakaryaspor'u 5-0 yenerek grup aşamasına yükseldi. B Grubu'nda Sipay Bodrum FK'yi 3-2, Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Aliağa FK'yi 3-1 yenen Gençlerbirliği, ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Grubunu 10 puanla üçüncü bitiren kırmızı-siyahlı ekip, çeyrek finalde A Grubu'nda 4'te 4 yapan Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yendi. Başkent ekibi, yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.

TRABZONSPOR'LA ÜST ÜSTE KARŞILAŞACAK 

Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de kalma umutlarını arttıran başkent temsilcisi, yarı final maçının ardından ligin son haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kümede kalma adına kritik bir maça daha çıkacak. Gençlerbirliği, ligin ilk yarısında Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavilileri 4-3 yenmişti.

KUPADA 9. KEZ YARI FİNALDE

Türkiye Kupası tarihinde daha önce 8 kez yarı final oynayan kırmızı-siyahlılar, bu eşleşmelerin 5'inde finale yükselirken, 3 kez organizasyona bu turda veda etti. 

Gençlerbirliği'nin Türkiye Kupası'nda 9. kez mücadele edeceği yarı finalde daha önce aldığı sonuçlar şöyle:

KUPAYI 2 KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ 

Başkent ekibi, kupada 1986-87 ve 2000-01 sezonlarında şampiyonluğa ulaşırken, 2002-03, 2003-04 ve 2007-08 sezonlarında finalde kaybetti. Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'ndaki ilk şampiyonluğunu 1986-87 sezonunda elde etti. İki maç üzerinden oynanan finalde Eskişehirspor ile karşılaşan başkent ekibi, Ankara'daki ilk müsabakayı 5-0 kazandı. Eskişehir'deki rövanşta rakibine 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği, toplamda 6-2 üstünlük sağlayarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.

İKİNCİ ŞAMPİYONLUK PENALTILARLA

Kırmızı-siyahlı takım, Türkiye Kupası'ndaki ikinci şampiyonluğunu 2000-01 sezonunda kazandı. Kayseri Atatürk Stadı'nda 11 Nisan 2001'de oynanan finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Gençlerbirliği, 2-2 biten maçın ardından penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük kurarak ikinci kupasını elde etti.

TRABZONSPOR İLE ÜST ÜSTE İKİ FİNAL

Gençlerbirliği, 2000'li yılların başında kupada üst üste final heyecanı yaşadı. Başkent ekibi, 2002-03 sezonunda Antalya Atatürk Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılar, bir sonraki sezon finalde yine Trabzonspor ile karşılaştı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakayı 4-0 kazanan bordo-mavili ekip, kupayı müzesine götürdü.

SON FİNAL 2008'DE

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'ndaki son finalini 2007-08 sezonunda Kayserispor'a karşı oynadı. Bursa'daki finalin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine 11-10 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, organizasyonu ikinci sırada bitirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-26 sezonunun final müsabakasına 22 Mayıs Cuma günü Antalya ev sahipliği yapacak. Gençlerbirliği, 18 yıllık final hasretini sonlandırması durumunda 3. kupasını kazanmak için TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.

