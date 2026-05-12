Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Beşiktaş, kaleci transferinde rotayı yurt içine kırdı. Ersin Destanoğlu ile yolların ayrılma ihtimalinin güçlenmesi üzerine arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, uzun süredir gündemde olan dünyaca ünlü yıldızların yerine sürpriz bir ismi listenin ilk sırasına yerleştirdi.

BEŞİKTAŞ'TA ROTA MUHAMMED ŞENGEZER

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi, RAMS Başakşehir’de sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken 29 yaşındaki file bekçisi Muhammed Şengezer'i kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Milli kaleci için bu transferde Başkan Serdal Adalı'nın bizzat devreye girmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın, RAMS Başakşehir ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı eldiven için önümüzdeki günlerde turuncu-lacivertli kulübün kapısını resmi teklifle çalacağı ifade edildi.

14 MAÇTA GOL YEMEDİ

Bursaspor'da yetişen Muhammed, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 32, Konferans Ligi elemelerinde 5, Türkiye Kupası'nda 1 kez olmak üzere toplam 38 maçta Başakşehir'in kalesini korudu. Mücadele ettiği 3 kulvarda kalesinde toplam 39 gol gören 29 yaşındaki eldiven, 14 müsabakada ise kalesini gole kapadı.