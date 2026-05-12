Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası

Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası
12.05.2026 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaleci transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine birçok dünyaca ünlü kaleci gelmişti. Siyah-beyazlıların RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'i transfer listesinin ilk sırasına yazdığı belirtildi.

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Beşiktaş, kaleci transferinde rotayı yurt içine kırdı. Ersin Destanoğlu ile yolların ayrılma ihtimalinin güçlenmesi üzerine arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, uzun süredir gündemde olan dünyaca ünlü yıldızların yerine sürpriz bir ismi listenin ilk sırasına yerleştirdi.

BEŞİKTAŞ'TA ROTA MUHAMMED ŞENGEZER

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi, RAMS Başakşehir’de sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken 29 yaşındaki file bekçisi Muhammed Şengezer'i kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Milli kaleci için bu transferde Başkan Serdal Adalı'nın bizzat devreye girmesi bekleniyor.  Beşiktaş'ın, RAMS Başakşehir ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı eldiven için önümüzdeki günlerde turuncu-lacivertli kulübün kapısını resmi teklifle çalacağı ifade edildi.

14 MAÇTA GOL YEMEDİ

Bursaspor'da yetişen Muhammed, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 32, Konferans Ligi elemelerinde 5, Türkiye Kupası'nda 1 kez olmak üzere toplam 38 maçta Başakşehir'in kalesini korudu. Mücadele ettiği 3 kulvarda kalesinde toplam 39 gol gören 29 yaşındaki eldiven, 14 müsabakada ise kalesini gole kapadı.

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi

10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:56:28. #7.12#
SON DAKİKA: Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.