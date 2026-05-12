İsrail-İran Savaşının Maliyeti 29 Milyar Dolar

12.05.2026 18:48
Pentagon, ABD-İsrail İran savaşının maliyetinin 29 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III, ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a karşı yürüttüğü savaşın bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Pentagon’daki bütçe oturumunda konuşan Hurst, savaş giderlerinin kısa sürede milyarlarca dolar arttığını belirtti.

Hurst, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile birlikte Temsilciler Meclisi Ödenekler Komitesi Savunma Alt Komitesi’nde düzenlenen oturumda ifade verdi.

“25 MİLYAR DOLARDI, 29 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI"

Temsilciler Meclisi üyelerinin savaşın Pentagon bütçesine etkisine ilişkin sorularını yanıtlayan Hurst, daha önce 25 milyar dolar olarak açıklanan maliyetin güncellendiğini söyledi.

Hurst, “Silahlı Kuvvetler Komitesi’ndeki ifadem sırasında rakam yaklaşık 25 milyar dolardı. Ancak ortak personel ekibi ve mali işler ekibi tahminleri sürekli gözden geçiriyor. Bu nedenle maliyetin şimdi 29 milyar dolara daha yakın olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ARTIŞIN NEDENİ: ONARIM VE OPERASYON GİDERLERİ 

Savaş maliyetindeki yaklaşık 4 milyar dolarlık artışın nedenine de değinen Hurst, güncellenen ekipman onarım ve değiştirme giderleri ile personelin görevde tutulmasına yönelik işletme maliyetlerinin etkili olduğunu belirtti.

Pentagon yetkilileri, bölgede sürdürülen askeri operasyonların lojistik ve bakım yükünün her geçen gün arttığına dikkat çekti.

“GEREKİRSE SAVAŞI YENİDEN TIRMANDIRMA PLANIMIZ VAR" 

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise oturumda yaptığı açıklamada, Pentagon’un savaşın maliyetine ilişkin detayları gerektiğinde Kongre ile paylaşacağını söyledi.

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığıyla ilgili konuşan Hegseth, “Gerekirse savaşı yeniden tırmandırma planımız var, gerekirse geri çekilme planımız var. Varlıkları kaydırma planımız da mevcut” dedi.

MALİYET 50 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR

ABD medyasında yer alan değerlendirmelerde ise mevcut maliyet hesabına İran’ın füze saldırılarında zarar gören ABD üslerinin onarım giderlerinin tam olarak dahil edilmediği belirtildi.

Uzmanlara göre bölgedeki üslerde yapılacak onarım ve yeniden yapılandırma harcamaları eklendiğinde savaşın toplam maliyetinin 40 ila 50 milyar dolara ulaşabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

