CHP\'den DEM Parti\'ye "ara seçim" ziyareti! İşte aldıkları cevap

CHP heyeti, "ara seçim" gündemiyle Meclis’te DEM Parti’yi ziyaret etti. CHP'li Gökhan Günaydın görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Sandıktan kaçarak kimse bir yere varamaz" dedi.

CHP heyeti, Meclis’te DEM Parti heyetini ziyaret etti. Görüşmede, CHP'nin ara seçim talebinin konuşulduğu belirtildi. Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis’te 3 sene önce yapılan seçime göre çok sayıda milletvekili sandalyesinin boşaldığını belirterek ara seçim yapılması yönündeki çağrısını yineledi.

ARA SEÇİM BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"

Ziyaretlerinde ara seçimi ele aldıklarını belirten Günaydın "Biliyorsunuz Türkiye'de çok ciddi iktisadi sorunlar var. Türkiye'nin yönetilme sorunları var ve yapılan araştırmalar toplumun üçte ikisinin bir erken seçim isteğini gösteriyor. Erken seçim talebini karşılamayan AKP'nin Anayasanın 78'inci maddesini hatırlatmakta fayda var. Çünkü ara seçim bir tercih değil bir zorunluluk. Anayasa 78 diyor ki; en son seçimlerin üzerinden 30 ay geçtikten sonra bir sonraki seçime de bir yıl varsa bu dönem içerisinde bir ara seçim yapılır. Eğer mecliste boşalmalar varsa. Peki Meclis’te boşalmalar var mı? Evet var. Bizim Kırıkkale, Afyon, Adıyaman ve Kastamonu milletvekillerimiz istifa etmek suretiyle seçimlere girdiler ve belediye başkanı seçildiler. Demek ki bu dört koltukta bir boşalma var" ifadelerine yer verdi.

DEM PARTİ MESAFELİ: BU KONUYU TARTIŞACAĞIZ

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise ara seçim konusunda istişarede bulunduklarını vurgulayarak "Her şeyden önce Can Atalay'ın bir an önce Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak cezaevinden Meclis’ e dönmesini bekliyoruz. Diğer taraftan tabii ara seçim konusunda gerçekten önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Anayasa 78 ortada. Biz bu konuyu bir an önce kurullarımıza ileteceğiz, kurullarımızla tartışacağız ve bu görüşmenin sonuçlarını sizlerle de bu vesileyle paylaşacağız" dedi.

"YASA TEKLİFİNİ BİRLİKTE HAZIRLAYALIM"

Gazetecilerin Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile ilgili sorusuna da yanıt veren Temelli, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un sürece dair de inisiyatif alması gerektiğini vurguladı. Meclis'in süreç konusunda etkin çalışmasının önemine işaret eden Temelli, şöyle dedi: "Bizim yasa teklifimizi sunmamız o kadar zor bir şey değil ama bizim özellikle demokrasi, müzakere zemininin zenginleşmesi, buranın hareket etmesi önceliğimiz. Dolayısıyla bir yasa teklifini birlikte hazırlamak gibi önceliklerimiz var. Bütün partilere çağrımız bu yönde. Komisyonun zaten oluşması önemli bir müzakere zeminiydi. Bu müzakere zemini yeniden canlandırmak, hele ki bu kadar önemli bir yasanın konuşulduğu bir yerde canlandırmak çok çok önemli olacaktır diye düşünüyoruz.”

Anayasa 78. Madde hakkında

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 78. maddesi, “ara seçim” düzenlemesini içerir. Maddeye göre:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde boşalan milletvekillikleri varsa,

Genel seçimlerin üzerinden 30 ay geçmişse,

Ve bir sonraki genel seçime 1 yıldan fazla süre varsa,

TBMM ara seçime gidebilir. Ancak boşalan sandalye sayısı Meclis üye tam sayısının yüzde 5’ine ulaşırsa ara seçim zorunlu hale gelir.

Ayrıca maddede, savaş nedeniyle yeni seçim yapılmasının mümkün görülmediği durumlarda seçimlerin bir yıl ertelenebileceği de düzenlenir.