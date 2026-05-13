Florentino Perez\'den tartışma yaratan sözler: Kadınların futbolu bildiklerinden emin değilim

Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in kadın gazetecilerle ilgili kullandığı ifadeler gündem oldu. Perez’in futbol hakkında yazı yazan kadınlarla ilgili sözleri tartışma yarattı.
Florentino Perez yaptığı açıklamada, “Kadınlar futbol hakkında makaleler yazıyor. Futbolu bildiklerinden emin bile değilim” ifadelerini kullandı. Real Madrid Başkanı’nın sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Perez’in açıklamaları özellikle spor medyasında geniş şekilde konuşulmaya başlandı. Kadın spor gazetecilerine yönelik ifadeler tepki çekerken, açıklamanın sosyal medyada da büyük tartışma yarattığı görüldü.
