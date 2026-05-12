Tartışma Sonrası Ev Yangını

Tekirdağ'da eşiyle tartışan şahsın, öfkesine hakim olamayarak evini ateşe verdiği öne sürüldü.

Olay, dün gündüz saatlerinde Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Dr. Abdullah Cevdet Sözeri Sokak'ta meydana geldi. Oturdukları tek katlı evde eşiyle tartışan M.M. sinirlerine hakim olamadı. Sinirlerin gerilmesiyle öfkelenen M.M.'nin evi ateşe verdiği ve daha sonra olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yanan evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Evden dumanlar çıkıyordu. Şahıs oturduğu evi yakmış ve daha sonra çatıda gördük. Çatıdan da arka duvarın üstünden atlayarak kaçmış. Biz de daha sonra itfaiye ekiplerini aradık" dedi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ