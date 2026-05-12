Tartışma Sonrası Ev Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tartışma Sonrası Ev Yangını

Tartışma Sonrası Ev Yangını
12.05.2026 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da eşiyle tartışan M.M., öfkesine kapılarak evini ateşe verdi, yangın söndürüldü.

Tekirdağ'da eşiyle tartışan şahsın, öfkesine hakim olamayarak evini ateşe verdiği öne sürüldü.

Olay, dün gündüz saatlerinde Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Dr. Abdullah Cevdet Sözeri Sokak'ta meydana geldi. Oturdukları tek katlı evde eşiyle tartışan M.M. sinirlerine hakim olamadı. Sinirlerin gerilmesiyle öfkelenen M.M.'nin evi ateşe verdiği ve daha sonra olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yanan evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Evden dumanlar çıkıyordu. Şahıs oturduğu evi yakmış ve daha sonra çatıda gördük. Çatıdan da arka duvarın üstünden atlayarak kaçmış. Biz de daha sonra itfaiye ekiplerini aradık" dedi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartışma Sonrası Ev Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:09
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
10:03
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
10:02
İran savaşı rafları da vurdu Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:50:29. #7.12#
SON DAKİKA: Tartışma Sonrası Ev Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.