Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar - Son Dakika
Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar

13.05.2026 14:11
Çin’de organ mafyasının çocuk kaçırdığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler dikkat çekti. Videoda şüpheli bir kişinin küçük bir çocuğun ağzını bezle kapatarak bayılttığı ve ardından asansörden çıkardığı görüldü. Görüntülerin doğruluğu henüz kesinlik kazanmazken, ülkede kaçırılan bir kız çocuğunun organları alınmış halde ölü bulunduğu iddiası paniği büyüttü.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler Çin’de büyük korkuya neden oldu. Organ mafyasının çocukları hedef aldığı iddiasıyla paylaşılan videoda, şüpheli bir şahsın küçük bir çocuğun ağzını bezle kapatarak bayılttığı öne sürüldü. Görüntülerde şahsın daha sonra çocuğu asansörden çıkararak uzaklaştırdığı görüldü.

“ÇOCUKLARIN ORGANLARI YÜKSEK FİYATA SATILIYOR” UYARISIYLA PAYLAŞILDI

Video sosyal medyada şu ifadelerle yayıldı:

“Çocukların organları yüksek fiyata satılıyor. Tek başına dışarı çıkarmak artık çok tehlikeli, sorumluluk anne babalara ait.”

Kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşan görüntüler, özellikle çocuk güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

ÇOCUĞUN CESEDİ ORGANLARI ALINMIŞ HALDE BULUNDU İDDİASI

Paylaşımlarda Çin’de kaçırılan küçük bir kız çocuğunun cesedinin üç gün sonra bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre küçük kızın böbrekleri ve kalbi çıkarılmış halde bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili resmi makamlardan net bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜLERİN DOĞRULUĞU KESİNLEŞMEDİ

Sosyal medyada hızla yayılan videoların ne zaman ve nerede çekildiği henüz doğrulanmadı. Görüntülerin gerçekliği konusunda resmi kaynaklardan kesin bir bilgi paylaşılmazken, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    bu habere bakarsanırz bu habere benzer on binlerce haber var "dünyada"..ama bu ülkenin gerçek bilinmesi gereken haberleinin uzerini örtmek için kurulmus bi yer burası 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:49:21. #7.12#
