Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak

Galatasaray\'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak
13.05.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid’in başına geçmesi beklenen Jose Mourinho’nun, Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’i transfer etmek istediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların ise ancak 150 milyon euroluk teklif karşısında transfere onay vereceği belirtildi.

Real Madrid’in başına geçmesi beklenen Jose Mourinho’nun, Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için harekete geçtiği öne sürüldü. Avrupa basınında yer alan iddia futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

MOURINHO OSIMHEN’İ İSTİYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre Jose Mourinho, Real Madrid teknik direktörü olması halinde Victor Osimhen’i takımında görmek istiyor. Portekizli teknik adamın, Nijeryalı yıldızı transfer listesinin üst sıralarına yazdığı belirtildi.

Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak

GALATASARAY DEV TEKLİF BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin ise Osimhen’i takımda tutmak istediği ifade edildi. Haberde, Galatasaray’ın yıldız golcü için ancak 150 milyon euro seviyesinde astronomik bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği aktarıldı.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Victor Osimhen’e Avrupa’nın önemli kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, Real Madrid iddiası transfer gündemine damga vurdu. Nijeryalı golcünün performansı Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor.

GÖZLER MOURINHO KARARINDA

Jose Mourinho’nun Real Madrid’e gidip gitmeyeceği henüz netlik kazanmazken, Osimhen hamlesi şimdiden büyük ses getirdi. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.

Victor Osimhen, Jose Mourinho, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Yahu bırakın bu palavraları artık ,adam Napoli deyken 60 vermediler ,3.sinif lig oyuncusuna değil 150 50 versinler ben birşey bilmiyorum alsalar İtalya'da bostayken alırlardı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

07:25
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:37:08. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.