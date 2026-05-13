Sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu! İbrahim Hatipoğlu Galatasaray’daki görevine veda etti

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmayla görevine veda etti. Hatipoğlu’nun konuşma sırasında duygulandığı anlar dikkat çekti.

SESİ TİTREDİ, GÖZYAŞLARINI ZOR TUTTU

Divan Kurulu’nda kürsüye çıkan İbrahim Hatipoğlu, yaptığı veda konuşmasında zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Sesi titreyen Hatipoğlu’nun ağlamamak için kendini zor tuttuğu görüldü.

“HAKKINIZI HELAL EDİN”

Görev süreci boyunca birlikte çalıştığı isimlere teşekkür eden Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı: “İki yıllık dönem boyunca bu görevi bize layık gören başkanımız, yönetimimiz ve profesyonel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu dönemde yapmış olduğum bir hata varsa affola diyorum ve hakkınızı helal edin diyorum.”

SALONDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Hatipoğlu’nun konuşması sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. Divan Kurulu üyeleri ve katılımcılar konuşmayı uzun süre alkışladı.