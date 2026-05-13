Merakla bekleniyordu! İşte Sinan Akçıl\'ın yaptığı A Milli Takım marşı

A Milli Takım’ın Dünya Kupası heyecanı müzik dünyasına da yansıdı. Milli takım için özel bir marş hazırlayan Sinan Akçıl’ın şarkısından ilk kesit ortaya çıktı.

ŞARKIDAN İLK KESİT PAYLAŞILDI

A Milli Takım’ın Dünya Kupası coşkusunu yansıtacak şarkının nasıl olacağı merak edilirken gazeteci Adem Metan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Metan, Sinan Akçıl’ın hazırladığı marştan kısa bir bölümü sosyal medya hesabından yayınladı.

TARAFTARLAR BÜYÜK MERAK İÇİNDE

Dünya Kupası bileti alınmasının ardından birçok sanatçı milli takım için özel çalışmalar hazırlamaya başladı. Özellikle Sinan Akçıl’ın hazırladığı parçanın tamamı taraftarlar tarafından büyük merak konusu oldu.

Paylaşılan kısa kesit kısa sürede büyük ilgi gördü. Milli takım heyecanını yansıtan marş sosyal medyada futbolseverlerin gündemine oturdu.