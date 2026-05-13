Lucas Torreira’ya saldıran şahıs tutuklandı - Son Dakika
13.05.2026 18:05
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, İstanbul'da bir mekan çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı. Gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Beyoğlu'nda Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Yusuf Y.'nin (32) yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Y., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TORREIRA'YA YUMRUKLU SALDIRI

Olay, dün saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin içerisindeki kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Padel oyun alanında bulunduğu sırada Yusuf Y. yanına geldi. İddiaya göre Y., merdiven başında Torreira'nın burnuna yumruk atarak darbetmeye çalıştı. Torreira'nın darbedilmesinin ardından şoförü Eray S.'nin (39) tarafları ayırmak amacıyla Yusuf Y.'ye yumruk attığı belirlendi. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. 

KAÇARKEN TAKSİDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Y.'nin taksiye bindiği belirlendi. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından AVM'den çıkmaya çalışırken takside yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf Y.'nin 'kasten yaralama' suçundan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Yusuf Y. çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Yusuf Y.'nin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek olay yerine geldiğini söylediği öğrenildi.

''TORREİRA'YA KARŞI NEFRET BESLEMEYE BAŞLADIM''

Yusuf Y.'nin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı. Yusuf Y., "Ben İpek B.'yi mesleğini fotoğrafçı olarak bildiğim kişiye platonik olarak duygu beslemekteydim. İpek B. benden rahatsız olduğu için daha önceden hakkımda uzaklaştırma kararı almıştı. Ben bu uzaklaştırma kararını hiç ihlal etmedim. Ancak İpek B.'nin futbolcu Lucas Torreira ile 1 yıl önce instagram uygulaması üzerinde birlikte fotoğraflarını görmem sebebiyle Torreira'ya karşı nefret beslemeye başladım. Bana sormuş olduğunuz twitter hesabı bana aittir. Bu hesapta Torreira hakkında atılmış olan twitleri de ben yazdım. Yazmadaki sebebim Torreira'ya olan nefretimden kaynaklanmaktadır. Dün Torreira'nın ve ailesinin instagram uygulaması üzerinden yaptıkları paylaşımda nerde bulunduklarını öğrenmem üzerine bir anlık sinirle Torreira'ya zarar vermek için plakasını hatırlamadığım bir taksi ile adrese gittim. Torreira'yı görür görmez yüzüne bir defa yumruk attım" ifadelerini kullandı.

''İPEK KIZ ARKADAŞIM''

Lucas Torreira'nın ise poliste verdiği ifadede, İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve olayın ardından şüpheliden şikayetçi olduğunu öğrenildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Torreira'nın ayrıcalığı nedir, bir yumruk ile tutuklama olacaksa burakın illeri bütün ilçelerde ceza evi açılması gerekir,Savcı ve Hakim ikiside gs'lidir.Nasıl bi adaletsin sen ne kadar komiksin sen kanun,zengine makama olana yoksun garip gurebaya varsın 11 32 Yanıtla
  • Hasan Tartal Hasan Tartal:
    Adalet bakanına sormak lazım kanunlar herkese farklımı işliyor dışarıda adamı bırak yumruk vurmayı komaya sokuyorlar tutuklama yok her gün binlerce bu tarz olay oluyor kimsenin umrunda değil iş zengine ünlüye gelince kanunlar işlemeye başlıyor hayret valla.. 5 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
