Alperen Ocakları Başkanı\'ndan Ahmet Türk\'e: Seni en son ciddiye aldığımızda Samsun’dan zor kaçmıştın

13.05.2026 17:59
Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, Ahmet Türk’ün Mustafa Destici’ye verdiği yanıta sert sözlerle karşılık verdi. Kocaman, sosyal medya paylaşımında 2010 yılında Samsun’da Ahmet Türk’e yönelik saldırıyı hatırlatarak, “Seni en son ciddiye aldığımızda Samsun’dan zor kaçmıştın” ifadelerini kullandı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak daha sonra görevden alınan Ahmet Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok mutluyum, Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Türk’ün paylaşımı kısa sürede siyaset dünyasında gündem oldu.

DESTECİ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Ahmet Türk’ün paylaşımına sert sözlerle tepki gösterdi. Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin” ifadelerini kullandı.

AHMET TÜRK’TEN YANIT

Destici’nin açıklamalarına ilişkin İlke TV’ye konuşan Ahmet Türk ise, “Mustafa Destici'yi ciddiye almıyorum. Cevap verilecek biri değil” dedi.

SAMSUN'DAKİ SALDIRIYI HATIRLATTI 

Tartışmanın yankıları sürerken bir açıklamada Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Can Kocaman'dan geldi. Kocaman, "Seni en son ciddiye aldığımızda Samsundan zor kaçmıştın. Kendini ciddiye aldırma" şeklinde bir bir paylaşım yaparak 2010 yılında Samsun'da Ahmet Türk'e yapılan saldırıya atıfta bulundu. 

İşte o paylaşım; 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • As81855655 As81855655:
    yaş ne olursa olsun, olgunlaşmak farklı bir şey.bu ülkede doğmuş büyümüş, nimetlerinden faydalamış birinin halen ülkesini kürdistan olarak ifade etmesi, akıl tutulmasıdır. 55 27 Yanıtla
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Hayır satilmisliktir 22 13
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Bir Turk olarak cok iyi anliyorum Kurd kardeslerimizin daga cikmalarini 24 18 Yanıtla
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Durma çık bir Siha uçuşu ömrün olur 25 13
  • osman şahin osman şahin:
    Bu ülkede huzurun barışın kardeşliğin temeleri atılmalı kin nefret söylemleri kimseye fayda getirmez 34 3 Yanıtla
  • günahkar kisi5 günahkar kisi5:
    IRKÇILIK YAPMAK AKILLI İNSAN İŞİ DEĞİL 10 5 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Üfürükten işler kendilerine statü uydurmuşlar Alperenler ocaklar vs memlekete millete bi faydaları varsa bilelim..... 7 3 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
