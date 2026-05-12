Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu

12.05.2026 21:36
Çekya Ligi Şampiyona Grubu'ndaki Slavia Prag-Sparta Prag derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle ev sahibi Slavia'ya 10 milyon Çek korunası para cezası ve 4 maç stat kapatma cezası veren Çek Disiplin Kurulu, konuk Sparta'yı 3-0 hükmen galip ilan etti.

Çekya Ligi Şampiyona Grubu’nda oynanan Slavia Prag- Sparta Prag derbisinde yaşanan taraftar olayları sonrası Çek Disiplin Kurulu, ağır kararlar aldı.

İKİ TAKIMA DA TARİHİ CEZA

Ev sahibi Slavia Prag, Sparta Prag derbisinde taraftarlarının sahaya girmesi ve olay çıkarması nedeniyle 10 milyon Çek korunası para cezası ve 4 maç stat kapatma cezası aldı. Disiplin Kurulu, tatil edilen maçı da Sparta Prag lehine 3-0 hükmen tescil etti. Sparta Prag’a ise taraftarlarının meşale yakması ve stada verdiği zararlar nedeniyle 600 bin Çek korunası para cezası verildi.

İKİ OYUNCU KADRO DIŞI BIRAKILDI

Slavia Prag Kulübü, Disiplin Kurulu’nun kararına saygı duyduklarını açıkladı. Ayrıca derbide kırmızı kart gören Tomas Chory ve David Doudera’yı sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktı ve bu iki futbolcunun bir daha kulüp forması giymeyeceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Maç, Slavia Prag'ın 3-2 önde olduğu son dakikalarda yüzlerce taraftarın sahaya girmesiyle tatil edilmişti. Ev sahibi taraftarlar, deplasman tribününe meşale fırlatarak olaylara yol açmıştı.

