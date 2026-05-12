Çekya Ligi Şampiyona Grubu’nda oynanan Slavia Prag- Sparta Prag derbisinde yaşanan taraftar olayları sonrası Çek Disiplin Kurulu, ağır kararlar aldı.
Ev sahibi Slavia Prag, Sparta Prag derbisinde taraftarlarının sahaya girmesi ve olay çıkarması nedeniyle 10 milyon Çek korunası para cezası ve 4 maç stat kapatma cezası aldı. Disiplin Kurulu, tatil edilen maçı da Sparta Prag lehine 3-0 hükmen tescil etti. Sparta Prag’a ise taraftarlarının meşale yakması ve stada verdiği zararlar nedeniyle 600 bin Çek korunası para cezası verildi.
Slavia Prag Kulübü, Disiplin Kurulu’nun kararına saygı duyduklarını açıkladı. Ayrıca derbide kırmızı kart gören Tomas Chory ve David Doudera’yı sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktı ve bu iki futbolcunun bir daha kulüp forması giymeyeceğini duyurdu.
Maç, Slavia Prag'ın 3-2 önde olduğu son dakikalarda yüzlerce taraftarın sahaya girmesiyle tatil edilmişti. Ev sahibi taraftarlar, deplasman tribününe meşale fırlatarak olaylara yol açmıştı.
Son Dakika › Spor › Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?