Mersin'de biyodizel tesisinde yangın! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Mersin'de biyodizel tesisinde yangın! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

13.05.2026 17:41
Mersin’de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde çıkan yangında 47 yaşındaki işçi Süleyman Güner, tankın üzerinden düşerek hayatını kaybetti. Yangında 2 işçi de yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde bulunan yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinin yakıt tankında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

TANKIN ÜZERİNDEN DÜŞTÜ

Yangın sırasında tankın üzerinde çalışan işçi Süleyman Güner (47), yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. İşçilerden Ömer Faruk Doğan (30) da yangın sırasında elinden yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Süleyman Güner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ SÜRDÜ

Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin tesisteki çalışmaları sürerken, Süleyman Güner’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

