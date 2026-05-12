Trump’tan sert İran mesajı: Ya anlaşma yapacaklar ya da yerle bir olacaklar

12.05.2026 21:39
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Çin ziyareti öncesinde konuşan Trump, İran’ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak, “Ya anlaşma yapacaklar ya da yerle bir edilecekler” ifadelerini kullandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İran dosyasını masaya yatıracaklarını belirten Trump, Küba’nın da ABD’den yardım istediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalarda İran’a yönelik sert mesajlar verdi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İran konusunu detaylı şekilde görüşeceklerini belirten Trump, “İran liderleri ya doğru olanı yapacak ya da biz işi bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, “İran nükleer silaha sahip olamaz. Olamayacak. Bunu biliyorlar ve kabul ettiler. Ancak bize gönderdikleri teklifler bu yönde değil. Biz oyun oynamayız” dedi.

“Şİ CİNPİNG İLE UZUN BİR GÖRÜŞME YAPACAĞIZ”

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede İran konusunun ana gündem maddelerinden biri olacağını söyledi.

Bir gazetecinin “İran savaşı konusunda Başkan Şi’ye mesajınız ne olacak?” sorusuna yanıt veren Trump, “Bununla ilgili uzun bir görüşme yapacağız. Şi’nin bu konuda nispeten iyi davrandığını düşünüyorum. Çin bu bölgeden büyük miktarda petrol alıyor ancak şu an bir problem yok” diye konuştu.

“YA ANLAŞMA OLACAK YA DA YERLE BİR EDİLECEKLER"

İran üzerindeki baskının sürdüğünü belirten Trump, ABD’nin süreci kontrol altında tuttuğunu savundu.

ABD Başkanı, “Ya bir anlaşma yapacağız ya da yerle bir edilecekler. Her iki durumda da biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Amerikalıların ekonomik durumuna ilişkin bir soruya ise, “Şu anda tek düşündüğüm şey İran’ın nükleer silaha sahip olmaması. Başka hiçbir şey düşünmüyorum” yanıtını verdi.

“HİÇBİR ŞEYİ ACELEYE GETİRMEYECEĞİZ"

Trump, WABC Radyo’ya verdiği röportajda da İran’la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İranlı yetkililerin kendisine zenginleştirilmiş uranyumu ABD’ye teslim edeceklerini söylediklerini aktaran Trump, İran’ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağına ve nükleer silah programından vazgeçeceğine “yüzde 100” emin olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca, İran’daki vurulan nükleer tesislerde bulunan nükleer materyalin temizlenmesi konusunda da görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

İran’la anlaşma konusunda üzerinde baskı olmadığını söyleyen Trump, “Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz. Elimizde çok fazla koz var” dedi.

ATEŞKES İÇİN “YAŞAM DESTEĞİNDE" YORUMU 

Beyaz Saray’da dün yaptığı açıklamada İran’la sağlanan ateşkesin oldukça kırılgan olduğunu belirten Trump, Tahran yönetiminin sunduğu son öneriyi “aptalca” olarak değerlendirdi.

Trump, “Şu anda ateşkesin en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Adeta yaşam desteğine bağlı durumda” ifadelerini kullandı.

“KÜBA BİZDEN YARDIM İSTİYOR”

Trump açıklamalarında Küba’ya da değindi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba’nın ABD’den yardım talep ettiğini belirten Trump, Havana yönetimiyle görüşmeler yapacaklarını açıkladı.

Cumhuriyetçi bazı Kongre üyelerinin kendisine “Küba’ya müdahale etmeme” yönünde telkinde bulunduğu iddialarını reddeden Trump, Küba’nın “çökmüş bir devlet” olduğunu savundu.

ABD Başkanı, “Küba bizden yardım istiyor ve biz de onlarla konuşacağız” dedi.

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, görev süresi sona ermeden önce “özgür Havana’yı” ziyaret etmek istediğini söylemiş ve İran’ın ardından Küba konusuna yoğunlaşacaklarını ifade etmişti.

