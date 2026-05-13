MİT ve Narkotik'ten ortak operasyon! Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

13.05.2026 15:42  Güncelleme: 15:43
Fas’ın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olduğu belirtilen ve uluslararası düzeyde “Difüzyon Mesajı” ile aranan Mohamed Boulakhrif, MİT ile İstanbul Narkotik ekiplerinin Şişli’de düzenlediği operasyonla yakalandı. Kriptolu haberleşme uygulamaları kullandığı belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uluslararası düzeyde “Difüzyon Mesajı” ile aranan Faslı uyuşturucu kaçakçısı Mohamed Boulakhrif, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Şişli’de düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fas’ın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olduğu belirtilen Mohamed Boulakhrif’in İstanbul’da bulunduğu ihbarı üzerine MİT ve narkotik ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin kaldığı adres tespit edildi.

ŞİŞLİ’DE OPERASYON

Şişli’de saklandığı adrese düzenlenen baskında Fas uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yaptığı ve faaliyetlerini gizlemek amacıyla kriptolu haberleşme uygulamaları kullandığı belirtilen Boulakhrif, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında “Difüzyon Mesajı” ile aranma kaydı bulunan 34 yaşındaki şüpheliyle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLECEK

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin, sorgusunun tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

