Mustafa Destici\'den çağrı: Ahmet Türk \'bölücü değilim\' diyorsa...

13.05.2026 14:22  Güncelleme: 15:19
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahmet Türk’e yönelik sert açıklamalarda bulunarak "Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı siyasi bölücüdür, terör destekçisidir, terör sevicisidir. Bu kadar net. Eğer böyle değilse çıksın desin ki ‘PKK bir terör örgütüdür. Terör yapıyordur ve ülkeyi bölmek istiyordur. Ben Türkiye’nin toprak bütünlüğünden, milli birliğinden, ortak dilinden, ortak bayrağından yanayım’ desin" çağrısında bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk hakkında sert açıklamalarda bulundu. Destici, Ahmet Türk’ün “siyasi bölücü, terör destekçisi ve terör sevicisi” olduğunu öne sürerek, “Eğer böyle değilse çıksın ‘PKK bir terör örgütüdür’ desin” ifadelerini kullandı.

“ÜRETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayarak başlayan Destici, üretimin önemine dikkat çekti.

“İster çay, ister zeytin, ister üzüm, ister buğday, ister arpa üreticisi olsun, bütün tarım üreticilerimizin, çiftçilerimizin daha fazla desteklenmesi gerekiyor” diyen Destici, Türkiye’nin ekonomik sorunlardan üretimle çıkabileceğini savundu.

Destici, “Biz işsizliği de enflasyonu da yüksek faizleri de üreterek yok edeceğiz. Üretemediğimiz sürece işsizliğe de yüksek faize de enflasyona da mahkum olmaya mecburuz” ifadelerini kullandı.

AHMET TÜRK’E SERT ÇIKIŞ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ahmet Türk’ün yıllarca milletvekilliği ve belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Destici, “Bu devlet, bu ülke ona hak ettiğinin kat kat üstünde vermiştir. Peki devlete ne vermiştir, ülkeye ne vermiştir, millete ne vermiştir?Aslında geçmişten beri terör örgütünü desteklediğini biliyorduk. Onlarla birlikte hareket ettiğini biliyorduk. Ama çok kendisini açığa çıkarmıyordu. İşte bu son süreçte gerçek kimliği, gerçek niyeti diline dökülüverdi" ifadelerini kullandı. 

“PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR DESİN”

BBP lideri, Ahmet Türk’e yönelik eleştirilerini sürdürerek şu ifadeleri kullandı: "Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı siyasi bölücüdür, terör destekçisidir, terör sevicisidir. Bu kadar net. Eğer böyle değilse çıksın desin ki ‘PKK bir terör örgütüdür. Terör yapıyordur ve ülkeyi bölmek istiyordur. Ben Türkiye’nin toprak bütünlüğünden, milli birliğinden, ortak dilinden, ortak bayrağından yanayım’ desin."

“CHP İLE BİRLİKTE TÜRKİYE HEDEF ALINMIŞTIR”

Mustafa Destici, CHP’de yaşanan istifalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Sürecin demokrasi ve hukuk çerçevesinde ilerlediğini savunan Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na yönelik soruşturmaların temelinde “partiyi yönetme ve Cumhurbaşkanı adayı olma hedefinin” bulunduğunu ileri sürdü. “Eski genel başkana yapılan vefasızlık, kongrede yaşananlar…” ifadelerini kullanan Destici, yaşananların yalnızca bireysel bir süreç olmadığını savundu. Destici, “Burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte kanaatimce Türkiye hedef alınmıştır” dedi.

“PARTİLERİNDEN DIŞLANDIKLARINI İDDİA EDİYORLAR”

CHP’den ayrılan belediye başkanları ve milletvekillerine ilişkin de konuşan Destici, parti içindeki fikir ayrılıklarına dikkat çekti.

“Biz isteriz ki her seçilen milletvekili, belediye başkanı dönemini kendi partisi içerisinde tamamlasın” diyen Destici, CHP’de kongre sürecinin ardından ciddi ayrışmalar yaşandığını savundu.

Destici, “Geçmişte seçilen belediye başkanları ya da milletvekilleri partilerinden dışlandıklarını iddia etmektedirler” ifadelerini kullandı.

POLEMİK NASIL BAŞLADI? 

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesine dair yaptığı yorum siyasette yeni bir polemiğe yol açtı. Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında, "Çok mutluyum. Kürdistan'ın bir takımı Süper Lig'e çıktı" ifadelerini kullanan Türk'e BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den tepki gelmişti. Destici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Türk'e sert sözlerle yüklenerek "Ne Kürdistan'ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin" demişti. Ahmet Türk ise bu sözlere "Mustafa Destici'yi ciddiye almıyorum. Cevap verilecek biri değil" karşılığını vermişti. 

Kaynak: ANKA

