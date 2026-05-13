Özel ve Ağbaba'nın şikayeti sonrası Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlatıldı

13.05.2026 16:40
CHP’li bazı isimlere yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan; Tanrıyar'ın sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımladığı videolar nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlattı.

ÖZEL VE AĞBABA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya üzerinden kendilerine yönelik, "hakaret" ve "iftira" içerikli yayınlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında suç duyurusunda bulundu. 

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI" VURGUSU 

Şikayet dilekçelerinde, bir YouTube kanalında 9, 10 ve 11 Mayıs 2026'da yayımlanan videolarda, Özel ve Ağbaba hakkında asılsız iddialarda bulunulduğu ve kişilik haklarına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Dilekçede, söz konusu yayınların "kamu görevlisine görevinden dolayı ve şahsa alenen hakaret" suçunu teşkil ettiği öne sürüldü.

İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞU BELİRTİLDİ 

Dilekçede, iddiaların tamamen hayal mahsulü ve "masa başında uydurulmuş iftiralar" olduğu iddia edildi. Ayrıca, şüphelinin daha önce de benzer asılsız iddialarla kendilerini hedef aldığı, yargı önünde bu iddiaların hiçbirine dair delil sunamadığı vurgulandı. Şikayet üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıyar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlattı.

Öte yandan; Tamar Tanrıyar'ın sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Uğur Kart Uğur Kart:
    DOĞRULARI DUYMAK BİRİLERİNİN İŞİNE GELMEMİŞ. 53 10 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Hem müslümanım diye geçiniyorsunuz, hem de ispatlanmamış olaylara yorum yapıyorsunuz, hani sizin iki şahit getirsinler anlayışınız 4 14
    11361136jJ 11361136jJ:
    evet validen de böyle demişti 0 11
    11361136jJ 11361136jJ:
    validen yanımda öyle demiyor ama 2 7
  • SELO SELO:
    helal olsun bu kadına akp li bir çok milletvekilinden ve teşkilatından daha çok çalışıyor 10 1 Yanıtla
  • Ferruh Şekerci Ferruh Şekerci:
    Bence tam da doğruları söylüyor, chp iyice batmış 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Özel ve Ağbaba'nın şikayeti sonrası Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlatıldı
