Portekiz’de ölüm tehlikesi atlatmıştı: Ünlü oyuncu Oktay Çubuk’tan sevindiren haber geldi

12.05.2026 21:29
Portekiz’de geçirdiği ciddi sağlık problemi nedeniyle günlerdir hastanede tedavi gören oyuncu Oktay Çubuk’tan sevindiren haber geldi. Lizbon'da aniden fenalaşan ve kalbi duran 30 yaşındaki oyuncu, geçirdiği operasyonun başarılı geçtiğini duyurarak sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Oktay Çubuk, geçtiğimiz günlerde Portekiz’de yaşadığı ciddi sağlık sorununun ardından hayranlarını korkutmuştu. Lizbon’da aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki oyuncudan bugün sevindiren haber geldi. Çubuk, geçirdiği operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu.

Annesinin işi nedeniyle bir süredir Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunduğu öğrenilen oyuncunun, kaldığı otelde fenalaştığı belirtilmişti. İlk müdahalenin spor salonunda yapıldığı ve kalbi duran oyuncunun sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü aktarılmıştı.

YOĞUN BAKIMDAN NORMAL SERVİSE ALINMIŞTI 

Yaşadığı kritik sürecin ardından hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Oktay Çubuk’un durumunun stabil hale gelmesiyle normal servise çıkarıldığı öğrenilmişti.

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı ilk paylaşımda sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, “Bir süre daha hastanedeyim. Mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.

“GÜN GEÇTİKÇE DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Tedavi sürecine ilişkin sosyal medya hesabından sık sık bilgi veren Çubuk, daha sonra yaptığı açıklamada ise sağlık durumunun her geçen gün düzeldiğini söylemişti.

Oyuncu paylaşımında, “Gün geçtikçe daha iyi hissediyorum. Yakında hastaneden çıkmış olacağım. Her şey yolunda. Evimi, köpeğimi ve dostlarımı görmeyi dört gözle bekliyorum” sözlerine yer vermişti.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ 

Oktay Çubuk’tan bugün yapılan paylaşım ise hayranlarını sevindirdi. Hastane odasından açıklama yapan oyuncu, geçirdiği operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu.

Çubuk paylaşımında, “Operasyon başarılı geçti, her şey yolunda. Yakın zamanda taburcu olacağım. Desteğiniz için herkese bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
