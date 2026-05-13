Trump\'tan Çin\'e dev heyetle çıkarma! Elon Musk ve Tim Cook da kafilede

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki savaşın kırılgan ateşkes sürecinde halen çözüme kavuşturulamadığı bir dönemde, 8,5 yıl aradan sonra ülkesinin stratejik rakibi Çin’i ziyaret ediyor.

Xinhua’nın haberine göre Trump, siyasi kurmayları ve Amerikan şirketlerinin temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle 3 günlük ziyaret için başkent Pekin’e ulaştı.

8,5 YIL SONRA İLK ZİYARET

Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin’i ziyaret ediyor. Önceki Başkan Joe Biden döneminde Çin’e lider düzeyinde ziyaret gerçekleştirilmemişti. ABD’den bu ülkeye son lider ziyareti, Trump’ın ilk döneminde 2017 yılında yapılmıştı.

Ziyarette Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Beyaz Saray Müsteşarı Stephen Miller da Trump’a eşlik ediyor. Hazine Bakanı Scott Bessent ise Güney Kore’nin başkenti Seul’de Çin ile yürütülen ekonomi ve ticaret müzakerelerinin ardından Pekin’e geçti.

DEV ŞİRKETLERDEN PEKİN ÇIKARMASI

Trump’ın heyetinde Tesla CEO’su Elon Musk, Apple CEO’su Tim Cook ve Nvidia’nın kurucusu Jensen Huang’ın da aralarında bulunduğu 17 Amerikan şirketinin temsilcileri yer aldı. Trump’ın eşi Melania Trump ziyarete katılmazken, oğlu Eric Trump ile gelini Lara Trump heyette bulundu. Bugünü dinlenerek geçirecek Trump için yarın Tiananmen Meydanı’nda resmi tören düzenlenecek. Trump, ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

GÜNDEMDE ORTA DOĞU KRİZİ VAR

Trump, ABD ile İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan ve İran’ın misillemeleriyle tırmanan savaşın gölgesinde Çin’i ziyaret ediyor. Daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan ziyaret, Trump’ın İran’daki gelişmelerle ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle ertelenmişti. Görüşmelerde, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki durumun ele alınması bekleniyor.

TİCARET GERİLİMİ MASADA

ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların da görüşmelerin önemli başlıklarından biri olacağı belirtiliyor. İki ülke arasındaki ilişkiler, Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamalarıyla gerilirken, Çin’in nadir toprak elementleri üzerindeki kontrol hamleleri de krizi derinleştirmişti. Taraflar, geçen yıl Cenevre, Londra, Stockholm, Madrid ve Kuala Lumpur’da bir dizi müzakere gerçekleştirmişti.

GEÇİCİ MUTABAKAT SAĞLANMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 30 Ekim 2025’te Güney Kore’nin Busan kentinde yaptığı görüşmenin ardından taraflar, ekonomik anlaşmazlıklarda geçici uzlaşıya varmıştı. İki ülke, karşılıklı ek tarifelerin bir yıl süreyle ertelenmesi konusunda anlaşırken, Çin fentanil ve öncül maddelerin ihracatına yönelik kontrol sözü vermiş, ABD ise Çin’e uyguladığı ek gümrük tarifesini düşürmüştü. Trump’ın ziyareti öncesinde ABD ve Çin ekonomi heyetleri bugün Seul’de yeniden bir araya gelmişti.