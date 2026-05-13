Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

13.05.2026 18:28
ABD ile Çin’in, Trump ile Şi Cinping arasında yapılacak zirvede yaklaşık 30 milyar dolarlık hassas olmayan ürün ticaretinde tarifeleri azaltacak yeni bir mekanizma üzerinde anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü. “Board of Trade” adı verilen plan kapsamında enerji, tarım ve tüketici ürünlerinde ticaretin artırılması hedeflenirken, ulusal güvenlik açısından kritik teknolojilere yönelik kısıtlamaların devam edeceği belirtildi.

ABD ile Çin’in, bu hafta gerçekleştirilecek Trump-Şi Cinping zirvesinde hassas olmayan ürünlerde ticareti yeniden canlandıracak yeni bir mekanizma üzerinde anlaşmaya yaklaşdığı öne sürüldü.

İddiaya göre taraflar, ulusal güvenlik açısından risk taşımayan yaklaşık 30 milyar dolarlık ürün grubunda tarifeleri düşürerek karşılıklı ticareti artırmayı planlıyor.

“BOARD OF TRADE” MEKANİZMASI

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer tarafından mart ayında gündeme getirilen “Board of Trade” adlı mekanizmanın, bu haftaki zirvenin en önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.

Yeni yaklaşımda Washington yönetiminin artık Pekin’den ekonomik modelini değiştirmesini talep etmediği, bunun yerine stratejik olmayan sektörlerde ticaret dengesine odaklandığı belirtiliyor.

Greer, “Çin’in ekonomisini yönetme biçimini değiştirmesini istemiyoruz. Ancak iki sistem arasında ticareti daha dengeli hale getirecek bir yol bulunabilir” dedi.

ENERJİ VE TARIM ÜRÜNLERİ GÜNDEMDE

Görüşmelerde ABD’nin Çin’e enerji ve tarım ürünleri satışını artırmasının da ele alınacağı ifade edildi. Çin’in ABD’den ithal edilen petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz ve kömür ürünlerine uyguladığı ek vergilerin azaltılmasının masada olduğu belirtiliyor.

ABD tarafının ise tüketici elektroniği, ayakkabı ve bazı sanayi ürünlerinde uygulanan tarifelerde yeni muafiyetler getirebileceği kaydedildi.

YATIRIM BAŞLIĞI DA MASADA

Tarafların ayrıca “Board of Investment” adı verilen yatırım odaklı yeni bir yapı üzerinde de görüşmesi bekleniyor. Ancak ABD’li siyasetçiler ile otomotiv, çelik ve teknoloji sektörleri, Çin yatırımlarının Amerikan üretim sektörünü zayıflatabileceği gerekçesiyle Trump yönetimine uyarıda bulundu.

KÜRESEL PİYASALARI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Uzmanlar, ABD ile Çin arasında tarifelerin düşürülmesine yönelik olası bir anlaşmanın yalnızca iki ülke ekonomisini değil, küresel piyasaları da doğrudan etkileyebileceğini değerlendiriyor. Ticaret savaşında tansiyonun düşmesiyle birlikte borsalar, emtia fiyatları ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki baskının azalabileceği belirtilirken, özellikle teknoloji ve üretim sektörlerinin bundan olumlu etkilenebileceği ifade ediliyor. Tarifelerin gevşetilmesinin bazı ürünlerde maliyetleri düşürerek enflasyon üzerinde de rahatlatıcı etki oluşturabileceği kaydediliyor. 

Ayrıca Çin’in ABD pazarına erişiminin kolaylaşmasının Pekin yönetimine ekonomik anlamda nefes aldırabileceği, Amerikan şirketlerinin ise enerji, tarım ve tüketici ürünleri alanında Çin’e satışlarını artırabileceği değerlendiriliyor. Ancak teknoloji, çip ve güvenlik alanlarındaki kısıtlamaların sürmesi nedeniyle taraflar arasında tam normalleşmeden ziyade “kontrollü ticaret” modelinin öne çıktığı yorumları yapılıyor.

