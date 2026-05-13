Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan “Mahallenin Muhtarları” dizisinde “Eczacı Bahadır” karakterine hayat veren oyuncu Alp Balkan 56 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.
Doğum gününü kutladıktan sadece saatler sonra yaşamını yitiren oyuncu için bugün Bakırköy Yenimahalle Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Balkan’ın tabutu, cenaze namazından dakikalar önce camiye getirildi.
2. Sayfa'nın aktardığı görüntülere göre; oyuncunun cenazesine tekerlekli sandalye ile katılan babası, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazedeki duygusal anlar çevrede bulunanları da derinden etkiledi.
Alp Balkan’ın cenaze törenine sanat dünyasından birçok isim katıldı. Törende Süleyman Yağcı, Tuna Arman, Şehrazat ve Çiğdem Tunç gibi isimler yer aldı.
Oyuncunun naaşının, cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
Cenaze töreninde helallik alınırken imamın yaptığı konuşma dikkat çekti. İmam, “Şahsım adıma söylüyorum, tenzih ediyorum sizi. Biz cenaze imamlarıyız, çok nadir görüyoruz böyle kalabalığın helal ettiğini ve iyi biliriz dediğini” ifadelerini kullandı."Fısfıs İsmail" oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım
Son Dakika › Güncel › Oyuncu Alp Balkan'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)