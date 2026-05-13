Şanlıurfa ve Samsun\'daki sel felaketi sonrası Bakanlıktan dev hamle

13.05.2026 18:48  Güncelleme: 18:49
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun’daki sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 30 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Afetzedelere psikososyal destek çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun’da meydana gelen sel felaketlerinin ardından afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 30 milyon liralık kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını belirterek, ilk etapta acil ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla her iki ilde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 30 milyon lira kaynak gönderildiğini duyurdu.

SAHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Göktaş, SYDV ekiplerinin ilgili kurumlarla koordineli şekilde saha incelemeleri, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLİYOR

Afetten etkilenen vatandaşlara yönelik psikososyal destek çalışmalarının da devam ettiğini belirten Bakan Göktaş, “Psikososyal destek ekiplerimiz ile ilk andan itibaren sahadayız. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz” dedi. Göktaş açıklamasında, “Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” ifadelerine de yer verdi.

Kaynak: DHA

