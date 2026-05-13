Eurovision'da soykırım sansürü: İsrail protestoları resmi videodan silindi

13.05.2026 16:27
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımına yönelik protestolar ve "sansür" skandalıyla sarsıldı. İsrailli temsilcinin performansı sırasında salonda yankılanan "soykırımı durdurun" sloganlarının resmi kanallarda sansürlenmesi büyük tepki çekerken, birçok ülkede yarışmanın izlenme oranları boykot kararlarının etkisiyle dibe vurdu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması, sanatın değil, sansür ve boykot sloganlarının gölgesinde kaldı. İsrailli temsilci Noam Bettan’ın performansı sırasında salonda yankılanan "soykırımı durdurun" sloganlarının, yarışmanın resmi YouTube kanalında paylaşılan videoda sansürlendiği ortaya çıktı.

İSRAİL TEMSİLCİSİNE SLOGANLI PROTESTO 

İlk yarı finalde sahne alan İsrailli şarkıcı Bettan, performansını sergilerken seyircilerin sert protestosuyla karşılaştı. Salondan yükselen "soykırımı durdurun" sesleri canlı yayına doğrudan yansırken, bazı izleyiciler Filistin bayrakları açarak Gazze ile dayanışma mesajı verdi. Ancak yarışmanın resmi hesabından paylaşılan videoda bu seslerin temizlendiği ve protestoların yok sayıldığı fark edildi.

İZLEYİCİ SAYISINDA SERT DÜŞÜŞ

İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle pek çok ülkenin boykot çağrısı yaptığı yarışmaya ilgi tarihi seviyede azaldı.

Hollanda: İzleyici sayısı geçen yıla oranla yüzde 42 azalarak 2012'den bu yana en düşük seviyeye (541 bin) geriledi.

İtalya: Geçen yıl yaklaşık 2,5 milyon olan izleyici sayısı bu yıl 1,8 milyona düştü.

POLONYALI ŞARKICIDAN "MESAJ" KARARSIZLIĞI 

Yarışmacılar üzerinde oluşan siyasi baskı kulislere de yansıdı. Polonyalı şarkıcı Alicja Szemplinska, İsrail merkezli bir medyanın "İsrail'deki hayranlarınıza bir mesaj gönderebilir misiniz?" sorusuna yanıt vermekte zorlandı. Ekibiyle istişare eden Alicja, sadece "Tüm Eurovision hayranlarını selamlıyorum" demekle yetindi.

VİYANA'DA FBI KORUMASI 

Güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı yarışmada, FBI’ın da Avusturya emniyetine destek verdiği açıklandı. ABD’nin Viyana Büyükelçiliği, "çeşitli tehditlere" karşı savunma konusunda FBI uzmanlarının sahada olduğunu doğruladı.

Filistin yanlısı göstericilerin zorla salondan çıkarıldığı yarışmanın ikinci yarı finali yarın, büyük finali ise 16 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

