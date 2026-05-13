Putin’den nükleer gözdağı! “Sarmat” balistik füzesini test ettiler - Son Dakika
13.05.2026 19:18
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin stratejik nükleer kuvvetlerini modernize etmeye devam edeceklerini açıkladı. Mevcut ve gelecekteki tüm füze savunma sistemlerini aşabilecek yeni nesil füze sistemleri geliştireceklerini söyleyen Putin, Topol-M, Yars ve Bulava-30 sistemlerinin Rusya’nın nükleer gücünün temelini oluşturduğunu belirtti. Rusya’nın dün “Sarmat” kıtalararası balistik füzesini test ettiği bildirildi.

Putin, Moskova Termal Teknoloji Enstitüsü’nün 80. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Enstitü çalışanlarının Rusya’nın savunmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Putin, kurumun kara ve denizde konuşlandırılan katı yakıtlı nükleer füze sistemlerinin geliştirilmesinde öncü rol oynadığını söyledi.

“NÜKLEER ÜÇLÜNÜN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR”

Putin, Topol-M, Yars ve Bulava-30 sistemlerinin Rusya’nın nükleer üçlüsünün temelini oluşturduğunu ifade etti. Geliştirilen mobil balistik füze sistemlerinin aktif görevde olduğunu belirten Putin, bu sistemlerin Ukrayna’daki savaşta da etkili şekilde kullanıldığını dile getirdi.

“FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİNİ AŞABİLECEK”

Rus lider, stratejik nükleer kuvvetlerin güçlendirilmesine devam edeceklerini vurgulayarak, “Tüm modern ve gelecekteki füze savunma sistemlerini alt edebilecek, artırılmış savaş gücüne sahip füze sistemleri oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

“SARMAT” TESTİ GÜNDEMDE

Rusya’nın dün kıtalararası balistik füze “Sarmat”ı test ettiği belirtilirken, Putin daha önce yaptığı açıklamada Sarmat’ın dünyanın en güçlü füze sistemi olduğunu söylemişti. Putin, füzenin 35 bin kilometreden fazla menzile sahip olduğunu ve isabet oranının iki kat artırıldığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    oda bişeymi bizde 6000 km yaptık ama kağıt üstünde test yok henüz 5 11 Yanıtla
    aykut koçak aykut koçak:
    test yapsak onada bişe bulursun sen zaten...20 yıl önce gece görüşlü dürbününden başka birşeyi yoktu TSK nın 5 1
  • aykut koçak aykut koçak:
    bu kadar güçlüyseniz neden doğru düzgün ordusu bile olmayan ukrayna ile yıllardır savaşıyosunuz türkiye olsa şimdiye ukraynayı 10 kere fethetmişti 5 9 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Burası dünya kime atacağı belli değil heran herşey olabilir 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 22:11:55. #7.12#
