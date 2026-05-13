Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Nijerya\'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti
13.05.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Af Örgütü, Nijerya ordusunun Zamfara eyaletindeki bir pazara düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler saldırıyı kınarken, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Nijerya ordusunun geçen ay da yanlışlıkla düzenlediği başka bir hava saldırısında 100’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Uluslararası Af Örgütü, Nijerya’nın Zamfara eyaletinde ordunun düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Örgütten yapılan açıklamada, Nijerya ordusunun 10 Mayıs’ta Zamfara eyaletine bağlı Zurmi bölgesindeki bir pazar yerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırıda onlarca kişinin de yaralandığı ifade edildi.

“HUKUKA AYKIRI VE KABUL EDİLEMEZ”

Uluslararası Af Örgütü, sivillerin hedef alındığı saldırının hiçbir şekilde meşru gösterilemeyeceğini belirterek, hava saldırılarının hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bölgedeki Kızılhaç yetkilisi İbrahim Garba Bello da saldırıyı doğrulayarak, “İnsanlar haydutların insafına kalmış durumda. Yapabilecekleri hiçbir şey yok” dedi.

BM’DEN TEPKİ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de yazılı açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

Türk, Nijerya ordusunun pazara düzenlediği hava saldırısında en az 100 sivilin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı yönündeki haberler karşısında şoke olduğunu ifade etti.

GEÇEN AY DA BENZER SALDIRI YAŞANMIŞTI

Nijerya ordusu geçen ay da Yobe-Borno eyaletleri sınırındaki Jilili pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenlemiş, olayda 100’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da yeni doğan bebeğini çöpe bırakan anneye 12 yıl hapis Kastamonu’da yeni doğan bebeğini çöpe bırakan anneye 12 yıl hapis
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde görev değişimi
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Antalya’da denizin dibi dileklerle doldu: Ev, araba ve sağlık istekleri Antalya'da denizin dibi dileklerle doldu: Ev, araba ve sağlık istekleri
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
İtalya’da “kuma” getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti İtalya’da “kuma” getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti

21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
21:34
Fenerbahçe’de 7 ayrılık 100 milyon Euro’luk gelir yolda
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! 100 milyon Euro'luk gelir yolda
20:49
Defne Samyeli’den sınırları zorlayan yeni sahne kostümü
Defne Samyeli’den sınırları zorlayan yeni sahne kostümü
20:21
Almanya’da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak
Almanya'da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak
20:08
Aziz Yıldırım gözünü kararttı Ederson’un yerine dünyaca ünlü kaleci
Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Ederson'un yerine dünyaca ünlü kaleci
19:28
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 21:55:29. #7.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.