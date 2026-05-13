Nijerya\'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Uluslararası Af Örgütü, Nijerya’nın Zamfara eyaletinde ordunun düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Örgütten yapılan açıklamada, Nijerya ordusunun 10 Mayıs’ta Zamfara eyaletine bağlı Zurmi bölgesindeki bir pazar yerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırıda onlarca kişinin de yaralandığı ifade edildi.

“HUKUKA AYKIRI VE KABUL EDİLEMEZ”

Uluslararası Af Örgütü, sivillerin hedef alındığı saldırının hiçbir şekilde meşru gösterilemeyeceğini belirterek, hava saldırılarının hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bölgedeki Kızılhaç yetkilisi İbrahim Garba Bello da saldırıyı doğrulayarak, “İnsanlar haydutların insafına kalmış durumda. Yapabilecekleri hiçbir şey yok” dedi.

BM’DEN TEPKİ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de yazılı açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

Türk, Nijerya ordusunun pazara düzenlediği hava saldırısında en az 100 sivilin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı yönündeki haberler karşısında şoke olduğunu ifade etti.

GEÇEN AY DA BENZER SALDIRI YAŞANMIŞTI

Nijerya ordusu geçen ay da Yobe-Borno eyaletleri sınırındaki Jilili pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenlemiş, olayda 100’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.