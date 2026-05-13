Almanya\'da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak

Almanya’nın Brandenburg eyaletinde görev yapan 45 yaşındaki bir çocuk doktorunun, çocuklara yönelik cinsel suçlar nedeniyle 130 ayrı vakadan yargılanacağı bildirildi.

Alman basınında yer alan ve Potsdam Savcılığı kaynak gösterilen haberlerde, doktor hakkında “ağır çocuk istismarı” ve “tecavüz” suçlamalarının bulunduğu aktarıldı.

GÖREVİ SIRASINDA İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Rathenow ve Nauen kentlerindeki hastanelerde görev yaptığı belirtilen doktorun, suçların büyük bölümünü çalıştığı sırada işlediği öne sürüldü.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, suçlamalara konu olayların 2013-2025 yılları arasında gerçekleştiği ifade edildi.

KASIM AYINDAN BERİ TUTUKLU

Haberlere göre doktor, Kasım 2025’te bir çocuğun annesinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Şüphelinin o tarihten bu yana tutuklu bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin çok sayıda dijital veri taşıyıcısına el koyduğu, başka çocuklara yönelik istismar şüphelerine de bu incelemeler sırasında ulaşıldığı kaydedildi.

Potsdam Savcılığı ile Brandenburg polisinin yeni mağdur olup olmadığını araştırdığı belirtildi.

HASTANEDE İÇ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından Havelland Klinik Grubu’nun da iç soruşturma başlattığı bildirildi.