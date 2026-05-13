Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı verildi! Mücadele üçüncü kez durdu

13.05.2026 20:42
Ukrayna Ligi'nin 28. haftasında oynanan Shakhtar Donetsk - Obolon Kiev maçı, hava saldırısı alarmı nedeniyle üçüncü kez durduruldu.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk'in sahasında Obolon Kiev ile oynadığı mücadele, hava saldırısı alarmı nedeniyle kesintiye uğradı.

HAVA SALDIRISI NEDENİYLE MAÇ 3 KEZ DURDU 

Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nin 28. haftasında, şampiyon Shakhtar Donetsk, sahasında Obolon Kiev ile karşı karşıya geldi. Lviv Arena'da oynanan mücadeleye hava saldırısı alarmları damga vurdu. İlk düdüğün çalmasının ardından iki kez hava saldırısı alarmı nedeniyle duran mücadelede sirenler üçüncü kez çaldı. Shakhtar Donetsk'in 2-0 önde olduğu sıralarda saldırı alarmının tekrarlanması nedeniyle mücadele üçüncü kez durdu. 

FUTBOLCULAR VE HAKEM İÇERİYE GİRDİ

Bu gelişme üzerine karşılaşmanın hakemi futbolcuları ve teknik heyeti soyunma odasına davet ederek sahayı boşalttı. Ardından hakem ekibinin de sahayı terk etmesiyle maça ara verildi. 

Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump, 9 Yıl Sonra Çin'i Ziyaret Etti
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
