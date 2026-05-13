Fenerbahçe\'de 7 ayrılık! 100 milyon Euro\'luk gelir yolda

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimiyle birlikte yeni sezonun kadro planlaması için düğmeye basıldı.

HEDEFLERİ OYUNCU SATIŞI

Sarı-lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin öncelikli hedeflerinden biri oyuncu satışı konusu olacak. Göreve gelecek sarı-lacivertli yönetim, hem kadroda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmayı hem de piyasa değeri yüksek oyuncuların satışından kulüp kasasına ciddi bir kaynak yaratmayı hedefliyor.

EN AZ 100 MİLYON EURO'LUK GELİR

Roma'nın talip olduğu Oosterwolde'nin yanı sıra Ederson'u da Suudi Arabistan'dan isteyenler var. Real Betis, Sofyan Amrabat'ın opsiyonunu kullanmak isterken; Archie Brown, Livakovic, Nene ve Fred de transferin gözde isimleri konumunda. Fenerbahçe'nin yeni yönetimi, söz konusu 7 futbolcunun satışından en az 100 milyon Euro'luk bonservis geliri hedefliyor.