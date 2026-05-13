Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve ekibi saldırıya uğradı, başkan yardımcısı hastanelik oldu

13.05.2026 19:38  Güncelleme: 19:44
Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, belediye binasında H.A. isimli şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Arbede sırasında yaralanan Başkan Yardımcısı Mehmet Taş hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırganın daha önce Başkan Dökmeci’yi tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Belediye yönetimi, huzur ortamını bozmaya yönelik bu saldırıya karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve ekibi makamlarında saldırıya uğradı. Hizmet binası içinde gerçekleşen yumruklu saldırıda Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş yaralanırken, saldırganın daha önce de Başkan Dökmeci’yi tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

MUHTARLAR TOPLANTISI SONRASI SALDIRI 

Olay, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’nin muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantının ardından yaşandı. Toplantı salonundan çıkan Dökmeci, H.A. isimli şahsın fiziki saldırısına maruz kaldı. Şüphelinin savurduğu yumrukların hedefi olan Dökmeci’yi korumaya çalışan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş, yaşanan arbedede yaralandı.

 Başkan Yardımcısı Mehmet Taş

İhbar üzerine belediye binasına gelen polis ekipleri saldırgan H.A.’yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yaralı Başkan Yardımcısı Mehmet Taş ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

DAHA ÖNCE CEZA ALMIŞ: SABIKASI KABARIK ÇIKTI 

Saldırgan H.A.’nın Belediye Başkanı Habil Dökmeci ile geçmişe dayalı bir husumetinin olduğu belirlendi. Şüphelinin, geçtiğimiz mart ayında sosyal medya üzerinden Dökmeci’ye yönelik ağır hakaret ve tehditlerde bulunduğu, bu nedenle yargılandığı davada toplamda 2 yıl 1 aydan fazla hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: HUZUR ORTAMINI BOZDURMAYACAĞIZ 

Sivrihisar Belediye Başkanlığı, yaşanan skandal olayın ardından hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini duyurdu. Belediyeden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu hizmet binalarında şiddet ve tehdidin kabul edilmesi mümkün değildir. Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Taş’ın tedavi süreci devam etmektedir. Hem belediyemiz hem de Sayın Taş, ilgili şahıs hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunmuştur. Sivrihisar’daki huzur ortamını bozmaya yönelik her türlü girişimin karşısındayız."

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivrihisar, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

