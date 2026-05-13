Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş

Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
13.05.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İran savaşı sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’ne gizli ziyaret gerçekleştirdiği açıklandı. Netanyahu’nun BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile görüştüğü belirtilirken, savaş sürecinde iki ülke arasındaki askeri ve istihbarat iş birliğinin arttığı ifade edildi. İsrail’in BAE’ye Demir Kubbe sistemi ve bu sistemi kullanacak asker gönderdiği iddiaları da ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee tarafından doğrulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun ziyaret kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, görüşmenin İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerde “tarihi bir ilerlemeye” yol açtığı ifade edildi.

DEMİR KUBBE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

ABD merkezli Axios’un daha önce yayımladığı haberde, savaş sürecinde İsrail ile BAE arasındaki askeri, güvenlik ve istihbarat iş birliğinin üst seviyeye çıktığı öne sürülmüştü.

Haberde, Netanyahu’nun Al Nahyan ile yaptığı görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe hava savunma sistemi bataryası ile sistemi kullanacak onlarca İsrail askerinin BAE’ye gönderilmesi talimatını verdiği iddia edilmişti.

ABD BÜYÜKELÇİSİ DE DOĞRULADI

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de Tel Aviv’de katıldığı bir konferansta, İsrail’in savaş sırasında BAE’ye Demir Kubbe bataryaları ve bu sistemleri kullanacak askerler gönderdiğini doğruladı.

Söz konusu gelişme, İran ile İsrail arasındaki gerilim sürerken Körfez’deki güvenlik dengeleri açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Bunlara şaşıran kaldı mı? Yüzyıllardır aynı senaryo.. 12 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Araplarla Israilogullari amca cocuklaridirlar 2 1 Yanıtla
  • Hüseyin Bay Hüseyin Bay:
    Başlığa bakınca kesin BAE dedim doğru çıktı herkes ile ilişki içinde fark etmiyor kim olursa olsun diyor 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emircan İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emircan İğrek'ten bomba cevap
23:30
İstanbul’da taksici dehşeti Genç kadını araca kilitleyip darbetti
İstanbul'da taksici dehşeti! Genç kadını araca kilitleyip darbetti
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
22:09
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 00:12:51. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.