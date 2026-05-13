Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun ziyaret kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, görüşmenin İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerde “tarihi bir ilerlemeye” yol açtığı ifade edildi.

DEMİR KUBBE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

ABD merkezli Axios’un daha önce yayımladığı haberde, savaş sürecinde İsrail ile BAE arasındaki askeri, güvenlik ve istihbarat iş birliğinin üst seviyeye çıktığı öne sürülmüştü.

Haberde, Netanyahu’nun Al Nahyan ile yaptığı görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe hava savunma sistemi bataryası ile sistemi kullanacak onlarca İsrail askerinin BAE’ye gönderilmesi talimatını verdiği iddia edilmişti.

ABD BÜYÜKELÇİSİ DE DOĞRULADI

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de Tel Aviv’de katıldığı bir konferansta, İsrail’in savaş sırasında BAE’ye Demir Kubbe bataryaları ve bu sistemleri kullanacak askerler gönderdiğini doğruladı.

Söz konusu gelişme, İran ile İsrail arasındaki gerilim sürerken Körfez’deki güvenlik dengeleri açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendirildi.