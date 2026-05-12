Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Menemen'de tır kazası: 2 ölü

12.05.2026 23:49
İzmir Menemen'de lastiği patlayan TIR devrildi, sürücü ve yolcu hayatını kaybetti.

İzmir'in Menemen ilçesinde, lastiği patlayan TIR'ın bariyerlere çarpıp devrildiği kazada sürücü Ömer Faruk Uygun (29) ve yolcu konumunda bulunan Burhan Çotur (65) hayatını kaybetti.

TIRIN LASTİĞİ PATLADI

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu'nda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan Ömer Faruk Uygun yönetimindeki 06 DGG 078 plakalı TIR, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Ömer Faruk Uygun ve yolcu konumunda bulunan Burhan Çotur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uygun ve Çotur'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Devrilen TIR bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İş Kazası, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

