Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi

İsviçre’de eski güzellik kraliçesi ve model koçu Kristina Joksimovic’i öldürüp cansız bedenini parçalayarak blenderdan geçiren cani koca Marc Rieben hakkında karar çıktı. The Sun'ın haberine göre mahkeme, olayı “insanlık dışı vahşet” olarak nitelendirerek sanığa ömür boyu hapis cezası verdi.

CESEDİ PARÇALAMAK İÇİN ÖNCEDEN ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Savcılık dosyasına göre Rieben’in, cinayetten önce insan anatomisi üzerine içerikler izlediği ve cesedi nasıl parçalayacağını araştırdığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında sanığın, eşinin bedenini parçalamak için testere, bıçak ve bahçe makası kullandığı belirtildi. Bazı parçaların ise endüstriyel blenderda öğütülüp kimyasal maddelerle yok edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

“BANA BIÇAKLA SALDIRDI” SAVUNMASI REDDEDİLDİ

Mahkemede savunma yapan Marc Rieben, eşinin kendisine bıçakla saldırdığını ve olayı “meşru müdafaa” kapsamında gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ancak adli tıp raporları bu iddiayı desteklemedi. Raporda, Kristina Joksimovic’in ölüm öncesinde saldırı gerçekleştirdiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

CESEDİN PARÇALARINI BABASI BULDU

Soruşturma dosyasına göre genç kadının parçalanmış bedenine ait kalıntılar, kızının çocukları almaya gitmemesi üzerine eve gelen babası tarafından bulundu. Olay, İsviçre’de büyük yankı uyandırırken kamuoyunda infial oluşturdu.

AİLEYE YÜKLÜ TAZMİNAT

Mahkeme ayrıca sanığın, çiftin iki küçük çocuğu ile Kristina Joksimovic’in ailesine tazminat ödemesine hükmetti. Karara göre Rieben’in çocuklarına toplam 100 bin İsviçre frangı, babasına 120 bin, annesine 100 bin ve kız kardeşine 60 bin İsviçre frangı ödeyeceği açıklandı.