Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi

13.05.2026 22:01
İsviçre’de eski güzellik kraliçesi Kristina Joksimovic’i öldürerek cansız bedenini parçalayan ve blenderden geçiren Marc Rieben hakkındaki dava ülke gündemine oturdu. Savcılığın “önceden planlanmış vahşet” olarak tanımladığı olayda sanığın, cesedi nasıl yok edeceğine dair araştırmalar yaptığı, insan anatomisiyle ilgili videolar izlediği ve yaklaşık 10 litre çamaşır suyu kullandığı ortaya çıktı. Mahkeme, “insanlık dışı vahşet” ifadelerini kullanarak sanığı ömür boyu hapse mahkum etti.

İsviçre’de eski güzellik kraliçesi ve model koçu Kristina Joksimovic’i öldürüp cansız bedenini parçalayarak blenderdan geçiren cani koca Marc Rieben hakkında karar çıktı. The Sun'ın haberine göre mahkeme, olayı “insanlık dışı vahşet” olarak nitelendirerek sanığa ömür boyu hapis cezası verdi.

CESEDİ PARÇALAMAK İÇİN ÖNCEDEN ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Savcılık dosyasına göre Rieben’in, cinayetten önce insan anatomisi üzerine içerikler izlediği ve cesedi nasıl parçalayacağını araştırdığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında sanığın, eşinin bedenini parçalamak için testere, bıçak ve bahçe makası kullandığı belirtildi. Bazı parçaların ise endüstriyel blenderda öğütülüp kimyasal maddelerle yok edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

“BANA BIÇAKLA SALDIRDI” SAVUNMASI REDDEDİLDİ

Mahkemede savunma yapan Marc Rieben, eşinin kendisine bıçakla saldırdığını ve olayı “meşru müdafaa” kapsamında gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ancak adli tıp raporları bu iddiayı desteklemedi. Raporda, Kristina Joksimovic’in ölüm öncesinde saldırı gerçekleştirdiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

CESEDİN PARÇALARINI BABASI BULDU

Soruşturma dosyasına göre genç kadının parçalanmış bedenine ait kalıntılar, kızının çocukları almaya gitmemesi üzerine eve gelen babası tarafından bulundu. Olay, İsviçre’de büyük yankı uyandırırken kamuoyunda infial oluşturdu.

AİLEYE YÜKLÜ TAZMİNAT

Mahkeme ayrıca sanığın, çiftin iki küçük çocuğu ile Kristina Joksimovic’in ailesine tazminat ödemesine hükmetti. Karara göre Rieben’in çocuklarına toplam 100 bin İsviçre frangı, babasına 120 bin, annesine 100 bin ve kız kardeşine 60 bin İsviçre frangı ödeyeceği açıklandı.

    Yorumlar (1)

  • yol yolcu yol yolcu :
    bir baba evlatlarını kalkten seviyorsa.onları incitmicekse asla annelerine dokunmaz.demekki bu cani iyi bir babada değilmiş. 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
