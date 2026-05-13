Bolivya’da eski devlet başkanı Evo Morales hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13.05.2026 01:34
Bolivya’da eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında yürütülen insan kaçakçılığı ve reşit olmayan bir kızla ilişki yaşadığı iddialarına ilişkin davada kritik bir karar çıktı. Tarija’daki mahkemeye katılmayan Morales, yargı tarafından “firari” ilan edilirken hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme ayrıca eski lider için yurt dışına çıkış yasağı getirirken, polis güçlerine Morales’i görüldüğü yerde doğrudan gözaltına alma yetkisi verdi.

Bolivya’da eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında yürütülen “nitelikli insan kaçakçılığı” soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tarija kentinde görülen davanın ilk duruşmasına Morales ve avukatlarının katılmaması üzerine mahkeme, eski lider hakkında yakalama kararı çıkararak “firari” ilan edilmesine hükmetti.

Mahkemenin kararıyla birlikte Morales hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, güvenlik güçlerine de eski lideri gördükleri anda ek bir mahkeme kararına ihtiyaç duymadan gözaltına alma yetkisi verildi.

MAHKEME “FİRARİ" OLDUĞUNA HÜKMETTİ 

Tarija’daki mahkemede başlayan dava sürecinde, Morales’in duruşmaya katılmaması yargı makamları tarafından “adaletten kaçış” olarak değerlendirildi.

Hakimlik, eski devlet başkanının resmi olarak “firari” sayılmasına karar verirken, polis güçlerinin Morales’i doğrudan gözaltına alabileceğini duyurdu.

Morales’in avukatları ise sürecin hukuka aykırı yürütüldüğünü savundu. Hukuk ekibi, resmi tebligatın usule uygun yapılmadığını öne sürerek bu nedenle duruşmaya katılmadıklarını açıkladı.

SAVCILIK SÜRECİ ASKIYA ALDI 

Davayı yürüten savcı Luis Gutierrez, yerel basına yaptığı açıklamada, sanıkların mahkemeye getirilene kadar davanın geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Gutierrez, “Sanıklar mahkemeye gelene ya da güvenlik güçleri tarafından getirilmelerine kadar dava süreci askıya alınmıştır” dedi.

Savcılık ayrıca Morales’in yakalanmasının tamamen güvenlik güçlerinin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

CHAPARE'DE TANSİYON YÜKSELDİ 

Uzun süredir Cochabamba’ya bağlı Chapare bölgesinde bulunan Evo Morales’in burada güçlü bir destekçi kitlesine sahip olduğu biliniyor.

Bolivya basınında yer alan haberlere göre Morales yanlısı gruplar, olası bir gözaltı operasyonuna karşı bölgede hazırlık yapıyor. Güvenlik güçlerinin bölgeye girişini zorlaştırmak amacıyla bazı noktalarda kontrol alanları oluşturulduğu iddia edildi.

Ülkede yeni protesto gösterilerinin yaşanabileceği ihtimali nedeniyle güvenlik alarmı verildi.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR AĞIR 

Bolivya savcılığı, Morales’i yalnızca insan kaçakçılığı suçlamasıyla değil, aynı zamanda 2016 yılında reşit olmayan bir kızla ilişki yaşamak ve bu ilişkiden çocuk sahibi olmakla da suçluyor.

Soruşturma dosyasında, genç kızın ailesinin maddi ve siyasi çıkar karşılığında çocuklarını Morales’e yönlendirdiği yönündeki iddialar da yer alıyor.

Eski lider hakkında Aralık 2024’te de “cinsel istismar” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

ÜLKEDE BELİRSİZLİK DERİNLEŞİYOR 

2006-2019 yılları arasında Bolivya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Evo Morales, ülkede halen önemli bir siyasi güce sahip isimlerden biri olarak görülüyor.

Ancak son dönemde hakkında açılan davalar ve art arda gelen suçlamalar, Bolivya’daki siyasi kutuplaşmayı daha da artırmış durumda. Mahkemenin son kararının ardından gözler şimdi güvenlik güçlerinin Morales’e yönelik olası operasyonuna çevrildi.

Evo Morales, Yakalama, Bolivya, Son Dakika

