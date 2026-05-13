\'\'100 milyon Euro\'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?\'\' sorusuna Emir Can İğrek\'ten bomba cevap

Başarılı şarkıcı ve söz yazarı Emir Can İğrek, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen çarpıcı bir soruya verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.
Galatasaraylı kimliğiyle tanınan İğrek’e, "100 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe için bir marş yazar mısın?" sorusu yöneltildi.
Soruyu büyük bir samimiyetle karşılayan Emir Can İğrek, "Yazarım ve o parayla Galatasaray’a bir oyuncu alırım." şeklinde cevap verdi. İğrek’in bu kıvrak zekalı cevabı, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarlar büyük beğeni topladı.
