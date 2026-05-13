''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap

13.05.2026 23:42
Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, kendisine sorulan ''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna cevap verdi. Galatasaray taraftarlığı ile bilinen İğrek, ''Yazarım ve o parayla Galatasaray’a bir oyuncu alırım.'' cevabıyla dikkat çekti.

Başarılı şarkıcı ve söz yazarı Emir Can İğrek, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen çarpıcı bir soruya verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.

''100 MİLYON EURO'YA F.BAHÇE İÇİN MARŞ YAZAR MISIN?''

Galatasaraylı kimliğiyle tanınan İğrek’e, "100 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe için bir marş yazar mısın?" sorusu yöneltildi.

''YAZARIM, G.SARAY'A OYUNCU ALIRIM''

Soruyu büyük bir samimiyetle karşılayan Emir Can İğrek, "Yazarım ve o parayla Galatasaray’a bir oyuncu alırım." şeklinde cevap verdi. İğrek’in bu kıvrak zekalı cevabı, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarlar büyük beğeni topladı. 

    Yorumlar (3)

  • yol yolcu yol yolcu :
    sen kimsinki fenerbahçe sana 100 milyon euro verecek.. 19 15 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Tipe bak çay demle ! 5 8 Yanıtla
    Berk Kılıç Berk Kılıç:
    Sen kendi tipine baktın mı hiç. Ben baktım da çay demleyecek tip yok sende?? 9 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
