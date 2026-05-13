İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz

İran\'dan Netanyahu\'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE\'ye tepki: Hesap vereceksiniz
13.05.2026 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ile İran’a karşı iş birliği yapan bölge ülkelerinin “hesap vereceğini” söyledi. Açıklamalar, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun savaş sırasında gizlice Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasının ardından geldi. Arakçi, “İsrail ile iş birliği affedilemez” ifadelerini kullanırken, gözler Körfez ülkeleriyle İsrail arasındaki gizli temaslara çevrildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaş sırasında İsrail ile iş birliği yaptığı öne sürülen bölge ülkelerine sert mesaj verdi. Arakçi’nin açıklamaları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun savaş sürecinde gizlice Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile İran’a karşı iş birliği yapan ülkelerin “hesap vereceğini” söyledi.

“İSRAİL İLE İŞ BİRLİĞİ AFFEDİLMEZ”

İranlı Bakan paylaşımında, “Netanyahu, İran güvenlik birimlerinin uzun zaman önce liderliğimize ilettiği şeyleri artık kamuoyu önünde doğruladı” ifadelerini kullandı.

Arakçi, “İran halkına düşmanlık etmek büyük bir kumardır. İsrail ile iş birliği yapmak ise affedilemez” dedi.

GÖZLER BAE’YE ÇEVRİLDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi kısa süre önce Netanyahu’nun İran savaşı sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’ne gizli ziyaret gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Görüşmenin ardından İsrail’in BAE’ye Demir Kubbe hava savunma sistemi ve asker gönderdiği iddiaları gündeme gelmişti. Arakçi’nin açıklamalarının, savaş sürecinde İsrail ile yakın temas kurduğu öne sürülen Körfez ülkelerine, özellikle de BAE’ye yönelik mesaj olduğu değerlendirildi.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSELİYOR

İran yönetimi, savaş sırasında bazı bölge ülkelerinin İsrail’e lojistik ve güvenlik desteği verdiğinden şüpheleniyor. Tahran’ın son açıklamaları, Orta Doğu’daki diplomatik gerilimi daha da artırabilecek yeni bir çıkış olarak yorumlandı.

Binyamin Netanyahu, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika İran İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:20:49. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.