İran\'dan Netanyahu\'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE\'ye tepki: Hesap vereceksiniz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaş sırasında İsrail ile iş birliği yaptığı öne sürülen bölge ülkelerine sert mesaj verdi. Arakçi’nin açıklamaları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun savaş sürecinde gizlice Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile İran’a karşı iş birliği yapan ülkelerin “hesap vereceğini” söyledi.

“İSRAİL İLE İŞ BİRLİĞİ AFFEDİLMEZ”

İranlı Bakan paylaşımında, “Netanyahu, İran güvenlik birimlerinin uzun zaman önce liderliğimize ilettiği şeyleri artık kamuoyu önünde doğruladı” ifadelerini kullandı.

Arakçi, “İran halkına düşmanlık etmek büyük bir kumardır. İsrail ile iş birliği yapmak ise affedilemez” dedi.

GÖZLER BAE’YE ÇEVRİLDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi kısa süre önce Netanyahu’nun İran savaşı sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’ne gizli ziyaret gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Görüşmenin ardından İsrail’in BAE’ye Demir Kubbe hava savunma sistemi ve asker gönderdiği iddiaları gündeme gelmişti. Arakçi’nin açıklamalarının, savaş sürecinde İsrail ile yakın temas kurduğu öne sürülen Körfez ülkelerine, özellikle de BAE’ye yönelik mesaj olduğu değerlendirildi.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSELİYOR

İran yönetimi, savaş sırasında bazı bölge ülkelerinin İsrail’e lojistik ve güvenlik desteği verdiğinden şüpheleniyor. Tahran’ın son açıklamaları, Orta Doğu’daki diplomatik gerilimi daha da artırabilecek yeni bir çıkış olarak yorumlandı.