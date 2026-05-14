Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası\'na katılacak A Milli Takım\'a marş yazdı
14.05.2026 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası\'na katılacak A Milli Takım\'a marş yazdı
Haber Videosu

A Milli Takım'ın Dünya Kupası heyecanına ortak olan Semicenk, ay-yıldızlılar için hazırladığı yeni marşının nakaratını sosyal medyada paylaştı; Sinan Akçıl’ın ardından gelen bu hamleyle birlikte futbolseverler stüdyodan çıkacak tam versiyonu merakla beklemeye başladı.

Türk pop müziğinin son dönemde dijital platformlarda rekorlar kıran ismi Semicenk, 2026 Dünya Kupası yolundaki A Milli Futbol Takımı için hazırladığı yeni şarkısıyla gündeme oturdu.

SADECE NAKARATINI PAYLAŞTI

Genç sanatçının stüdyodan paylaştığı marşın nakarat bölümü şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan ay-yıldızlı ekibimize destek amacıyla hazırlanan şarkının kısa bir kesiti; TikTok, Instagram ve X (Twitter) platformlarında milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Semicenk’in kendine has derin vokali ve epik altyapısıyla harmanladığı marş, futbolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. Ancak şarkının yayınlanan kısmı, beraberinde büyük bir tartışmayı da getirdi.

Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı

TARKAN İLE KIYASLANDI

Semicenk’in modern tarzıyla hazırladığı çalışma, dinleyicilerin bir kısmı tarafından "yeni nesil bir milli heyecan" olarak nitelendirilip tam not alırken, bir kesim müziksever ise çıtayı oldukça yüksek tuttu.

Sosyal medyadaki eleştirilerde, marşın Tarkan’ın hafızalara kazınan efsanevi milli takım şarkılarıyla kıyaslandığı ve bazı dinleyicilerin Semicenk’in tarzını milli bir marş için "yetersiz" bulduğu görüldü.

Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı

SİNAN AKÇIL’LA MARŞ REKABETİ

A Milli Takım’ın Dünya Kupası bileti almasıyla birlikte müzik dünyasında adeta bir "milli marş" yarışı başladı. Sinan Akçıl’ın daha önce paylaştığı ve büyük merak uyandıran parçasının ardından Semicenk’in de sahneye çıkması, taraftarları iki farklı ekol arasında bıraktı.

Futbolseverler şimdi hem Akçıl’ın hem de Semicenk’in şarkılarının tamamının yayınlanmasını ve tribünlerde hangi melodinin daha gür yükseleceğini merakla bekliyor.

Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı

A Milli Futbol Takımı, Semicenk, Güncel, Gündem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Semicenk Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Çok beğendim Türk'e yakışır 15 1 Yanıtla
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Bende çok beğendim 9 0 Yanıtla
  • Mega Man Mega Man:
    Sinan'ın yazdığından çok daha iyi olmuş 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Şi’den Trump’a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir
Refahiye’de dolu yağışı hayatı felç etti Refahiye'de dolu yağışı hayatı felç etti
Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:08:42. #7.12#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.