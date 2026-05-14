Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası\'na katılacak A Milli Takım\'a marş yazdı

Türk pop müziğinin son dönemde dijital platformlarda rekorlar kıran ismi Semicenk, 2026 Dünya Kupası yolundaki A Milli Futbol Takımı için hazırladığı yeni şarkısıyla gündeme oturdu.

SADECE NAKARATINI PAYLAŞTI

Genç sanatçının stüdyodan paylaştığı marşın nakarat bölümü şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan ay-yıldızlı ekibimize destek amacıyla hazırlanan şarkının kısa bir kesiti; TikTok, Instagram ve X (Twitter) platformlarında milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Semicenk’in kendine has derin vokali ve epik altyapısıyla harmanladığı marş, futbolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. Ancak şarkının yayınlanan kısmı, beraberinde büyük bir tartışmayı da getirdi.

TARKAN İLE KIYASLANDI

Semicenk’in modern tarzıyla hazırladığı çalışma, dinleyicilerin bir kısmı tarafından "yeni nesil bir milli heyecan" olarak nitelendirilip tam not alırken, bir kesim müziksever ise çıtayı oldukça yüksek tuttu.

Sosyal medyadaki eleştirilerde, marşın Tarkan’ın hafızalara kazınan efsanevi milli takım şarkılarıyla kıyaslandığı ve bazı dinleyicilerin Semicenk’in tarzını milli bir marş için "yetersiz" bulduğu görüldü.

SİNAN AKÇIL’LA MARŞ REKABETİ

A Milli Takım’ın Dünya Kupası bileti almasıyla birlikte müzik dünyasında adeta bir "milli marş" yarışı başladı. Sinan Akçıl’ın daha önce paylaştığı ve büyük merak uyandıran parçasının ardından Semicenk’in de sahneye çıkması, taraftarları iki farklı ekol arasında bıraktı.

Futbolseverler şimdi hem Akçıl’ın hem de Semicenk’in şarkılarının tamamının yayınlanmasını ve tribünlerde hangi melodinin daha gür yükseleceğini merakla bekliyor.