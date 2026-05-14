Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times\'a dava açıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York Times’ın (NYT) Filistinli esirlere yönelik işkence ve cinsel şiddet iddialarını içeren araştırma haberine karşı gazeteye dava açacaklarını açıkladı.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NYT yazarı Nicholas Kristof’un imzasını taşıyan habere atıfta bulunarak hukuk danışmanlarına “The New York Times ve Nicholas Kristof’a karşı en ağır yasal işlemlerin başlatılmasını değerlendirmeleri” talimatını verdiğini duyurdu.

İSRAİL HÜKÜMETİNDEN TAZMİNAT DAVASI TALİMATI

İsrail Başbakanlık Ofisi de Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın NYT’ye karşı tazminat davası açılması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

NYT’NİN ARAŞTIRMASINDA ÇARPICI İDDİALAR

NYT’nin 12 Mayıs’ta yayımladığı araştırmada, İsrail gözaltı merkezlerinde Filistinli esirlere yönelik tecavüz, cinsel saldırı, çıplak arama, cinsel organlara yönelik işkence ve cinsel şiddet tehditlerinin yaygın şekilde uygulandığı öne sürüldü. Araştırma kapsamında İsrail tarafından alıkonulan veya saldırıya uğrayan 14 Filistinli kadın ve erkekle görüşüldü.

Haberde görüşlerine yer verilen bazı Filistinliler, gözaltında copla cinsel saldırıya uğradıklarını, çıplak bırakıldıklarını, cinsel organlarına işkence yapıldığını ve tehdit edildiklerini anlattı.

GUARDIAN RAPORU DA BENZER İDDİALARA YER VERDİ

Öte yandan Guardian gazetesinin daha önce yayımladığı bir raporda da Batı Şeria’da son 3 yılda Filistinlilere yönelik en az 16 cinsel şiddet vakasının kaydedildiği belirtilmişti.