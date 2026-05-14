Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı

Kastamonu’da erkek üniversite öğrencisinin yarı çıplak halde ikinci kattaki evin penceresinden atlayarak yaralandığı olayla ilgili tutuklanan araştırma görevlisi A.D.’nin ifadesine ulaşıldı. A.D.’nin, öğrenciyle aralarında ilişki olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

YARI ÇIPLAK HALDE CAMDAN ATLADI

Olay, Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre erkek üniversite öğrencisi, ikinci kattaki evin penceresinden yarı çıplak halde atladı. Park halindeki bir aracın üzerine düşen öğrenci yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan öğrenci, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sırasında aynı evde bulunduğu belirlenen A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“TARTIŞMANIN ARDINDAN ATLADI” İDDİASI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen araştırma görevlisi A.D.’nin ifadesi de ortaya çıktı. A.D. ifadesinde, yaralanan öğrenciyle daha önce çarpık ilişki yaşadıklarını öne sürdüğü ve olay günü yaşanan tartışmanın ardından öğrencinin kendisini aşağı attığını iddia etti.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYLA TUTUKLANDI

Araştırma görevlisi A.D.,