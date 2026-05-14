Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı

14.05.2026 17:05
Kastamonu’da erkek üniversite öğrencisinin yarı çıplak halde ikinci kattaki evin penceresinden atlayarak yaralandığı olayda tutuklanan araştırma görevlisi A.D.’nin ifadesi ortaya çıktı. A.D., camdan atlayan öğrenciyle çarpık ilişki yaşadıklarını ve tartışmanın ardından öğrencinin camdan atladığını öne sürdü.

Kastamonu'da erkek üniversite öğrencisinin yarı çıplak halde ikinci kattaki evin penceresinden atlayarak yaralandığı olayla ilgili tutuklanan araştırma görevlisi A.D.'nin ifadesine ulaşıldı. A.D.'nin, öğrenciyle aralarında ilişki olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

YARI ÇIPLAK HALDE CAMDAN ATLADI

Olay, Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre erkek üniversite öğrencisi, ikinci kattaki evin penceresinden yarı çıplak halde atladı. Park halindeki bir aracın üzerine düşen öğrenci yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan öğrenci, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sırasında aynı evde bulunduğu belirlenen A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“TARTIŞMANIN ARDINDAN ATLADI” İDDİASI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen araştırma görevlisi A.D.’nin ifadesi de ortaya çıktı. A.D. ifadesinde, yaralanan öğrenciyle daha önce çarpık ilişki yaşadıklarını öne sürdüğü ve olay günü yaşanan tartışmanın ardından öğrencinin kendisini aşağı attığını iddia etti.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYLA TUTUKLANDI

Araştırma görevlisi A.D.,

  • “Nitelikli cinsel saldırı”
  • “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”
  • “Özel hayatın gizliliğini ihlal”
  • “Mala zarar verme”
  • “Silahla tehdit”
  • “Hakaret” suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Beyhan Gunes Beyhan Gunes:
    Lütfen artık sadece mesleki yeterlilik için öğrenim ve diploma yanında her meslek için bir de ruhsal akılsal ve ahlaksal yeterlilik diye de bir kural getirilsin.Kızı da erkeği de evlatlarımızı torunlarımızı tüm toplumumuzu yakından ilgilendiren çözümlenmesi gereken çok ciddi bir sorun bu… 54 1 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    badem yağı tipe baksana 18 16 Yanıtla
    suna genç suna genç:
    badem bıyıklı değil sansürleyince öyle sanmışsın bir numaralı kemalist 13 14
    Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Suna ne geldi başına ? 5 5
  • Armi Larasen Armi Larasen:
    Tüm eğitim camiası bir gözden geçirilmesi lazım kendi düşüncem 25 2 Yanıtla
  • Security Spcialist Security Spcialist:
    Bunlara etek giydirip Avrupa'ya yolayın :) 9 0 Yanıtla
  • mert çelik mert çelik:
    demekki en basta çaktırmıs daha sonra yer degıstırdıklerınde sorun cıkmıs olay ıfadede net zaten 0 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
