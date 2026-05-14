Hürmüz Boğazı\'nda 30 Geminin Geçişi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8,5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Çin ziyareti dünya gündeminde. Beyaz Saray, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve ‘İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması’ konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

Bu gelişmeler yaşanırken, Hürmüz Boğazı'ndan dün geceden bu yana 30'dan fazla geminin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin gözetimi altında geçiş yaptığı belirtildi.

"ONAY ALMADAN HİÇBİR GEMİ GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞMAMALI"

İran devlet televizyonunun haberine göre, 30'dan fazla gemi Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin koordinasyonu ve gözetiminde, İran'ın belirlediği güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçti. Haberde, Hürmüz Boğazı'nda çok sayıda geminin geçiş için izin beklediği ancak Devrim Muhafızları'nın "onay alınmadan hiçbir geminin geçiş yapmaya çalışmaması" konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı.

ÇİN GEMİLERİ HÜRMÜZ'DEN GEÇMEYE BAŞLADI

Yarı resmi Fars Haber Ajansının, bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran ile Pekin arasında yapılan görüşmeler sonucunda Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine ilişkin mutabakata varıldığı ifade edildi.

PEKİN'DE TRUMP-Şİ ZİRVESİ

Öte yandan; Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ikili görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Çin lideri Şi, Trump ile görüşmesinin ardından ABD'li CEO'larla bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından iki lider başkent Pekin’deki Cennet Tapınağı'nı ziyaret etti.

"HÜRMÜZ KONUSUNDA ANLAŞILDI"

Görüşmeye dair Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın mevkidaşı Şi Cinping ile yaptığı görüşmenin iyi geçtiği belirtilerek, liderlerin, Hürmüz Boğazı'nın serbest enerji akışını desteklemek için açık kalması gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Trump'ın Çin ziyaretindeki üst düzey iş heyeti

BÜYÜK ŞİRKET YÖNETİCİLERİ DE GÖRÜŞMEYE KATILDI

Görüşmenin bir bölümüne ABD merkezli büyük şirketlerden yöneticilerin katıldığı vurgulanan açıklamada, tarafların, ABD'li işletmelerin Çin pazarına erişimini genişletmeyi ve Çin'in Amerikan sanayisine yapacağı yatırımları artırmayı görüştüğü kaydedildi. Açıklamada, ‘Çin'in ABD'den tarım ürünü alımlarını artırma’ konusunun görüşüldüğü de aktarıldı.